Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1127,95 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,49 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1096,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,49 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,49 грн
Аптека доброго дня
Одесса, ул. Нежинская, 54
3.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1140,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1149,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1082,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,30 грн