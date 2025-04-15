Новорапид® Флекспен® (Novorapid® Flexpen®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1226,44
Экономия при брони: -61,74 грн
1164,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1235,64
Экономия при брони: -71,52 грн
1164,12 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1155,60 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1181,96 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
481,52
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1241,53
Экономия при брони: -57,59 грн
1183,94 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1222,32
Экономия при брони: -57,46 грн
1164,86 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1236,59
Экономия при брони: -67,50 грн
1169,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1296,76
Экономия при брони: -46,39 грн
1250,37 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1275,49
Экономия при брони: -89,67 грн
1185,82 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1148,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1255,16
Экономия при брони: -69,00 грн
1186,16 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1244,37
Экономия при брони: -80,61 грн
1163,76 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1179,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1259,94
Экономия при брони: -99,81 грн
1160,13 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
1203,85 грн