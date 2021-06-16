Асакол® таблетки (Asacol tablets) (169963) - инструкция по применению ATC-классификация
Асакол таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.. Месалазин подавляет стимулированную LTB4 миграцию кишечных макрофагов, ограничивая миграцию макрофагов к воспаленным участкам. Таким образом тормозится выработка провоспалительных лейкотриенов (LTB4 и 5-HETE) в макрофагах кишечной стенки. Недавно установлено, что месалазин активирует рецептор PPAR-γ, который противодействует ядерной активации кишечных воспалительных реакций.
Клиническая эффективность. Лечение острого язвенного колита исследовалось у 529 пациентов с легкими и умеренными симптомами. Из 6-ти контролируемых исследований 2 были плацебо-контролируемыми, а 4-е исследования были сравнительными или использовались как исследования по определению дозы. Продолжительность лечения составляла от 4 до 6 недель. Общим для всех пациентов было наличие заболевания, что подтверждается сигмоидоскопией. Ответ на лечение контролировался с помощью клинических исследований, самоконтроля пациента и клинических результатов (результаты сигмоидоскопии) ежедневно или с интервалом в несколько недель. Оба плацебо-контролируемые исследования достигли статистически значимого результата в пользу месалазина.
Поддержание ремиссии при язвенном колите исследовалось у 503 пациентов. Из четырех контролируемых исследований одно было плацебо-контролируемое и три сравнительных. Продолжительность лечения составляла от 4 до 11 мес. Конечной точкой исследования было возникновение рецидива по доказательствам сигмоидоскопии. Плацебо-контролируемое исследование достигло статистически значимого результата в пользу месалазина.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После перорального приема месалазина действующее вещество попадает в нижний отдел подвздошной кишки в неизмененном виде. Активное вещество начинает высвобождаться при рН >7. Абсорбцию исследовали в стационарных условиях у 38 здоровых добровольцев, а также у 14 пациентов с язвенным колитом в фазе ремиссии. Средняя абсорбция (кумулятивная экскреция с мочой) составляла 26%. Связывание с белками плазмы крови составляет 40% для месалазина и 80% для N-ацетил-месалазина.
Распределение. Исследования распределения не проводились.
Метаболизм. По мере перехода на слизистую оболочку кишечника месалазин уже предварительно системно метаболизируется до N-ацетил-месалазина. Часть свободного месалазина N-ацетилирована в печени и кишечной флоре.
Выведение. Месалазин и N-ацетил-месалазин экскретируются главным образом с калом. Выводится почками преимущественно в форме N-ацетил-месалазина исключительно в пределах абсорбированной фракции, которая составляет примерно 26% от пероральной дозы.
Показания Асакол таблетки
неспецифический язвенный колит легкой и средней степени тяжести; поддерживающее лечение в стадии ремиссии. Болезнь Крона.
Применение Асакол таблетки
взрослые
Язвенный колит.
Начало лечения. Одна таблетка лекарственного средства Асакол по 800 мг утром, в полдень и вечером.
В случае клинической картины особо тяжелой степени и резистентности к лечению суточную дозу можно увеличить до шести таблеток по 800 мг.
Поддерживающая терапия. Во время поддерживающего лечения в стадии ремиссии рекомендованную дозу можно увеличить до 2,4 г месалазина в сутки и корректировать индивидуально. Дозу следует разделить на несколько приемов.
Болезнь Крона.
При лечении заболевания в фазе обострения и при поддерживающей терапии дозировку следует подбирать индивидуально, ее можно увеличивать до 4 г месалазина в сутки за несколько приемов.
Пациенты пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста не нуждаются в коррекции дозы, если не нарушена функция почек и печени.
Дети в возрасте от 6 лет и старше
Язвенный колит или болезнь Крона.
• Активное заболевание: дозу определяют индивидуально, начиная с 30-50 мг/кг массы тела/сутки за несколько приемов. Максимальная доза — 75 мг/кг массы тела/сутки за несколько приемов. Общая суточная доза не должна превышать 4 г месалазина.
Поддерживающая терапия: дозу определяют индивидуально, начиная с 15-30 мг/кг массы тела/сутки за несколько приемов. Общая суточная доза не должна превышать 2 г месалазина.
Обычно детям с массой тела до 40 кг рекомендуется применять половину дозы, рекомендованной для взрослых, а детям с массой тела более 40 кг — нормальную дозу, рекомендованную для взрослых.
Способ применения. Таблетки предназначены для перорального применения, и их нужно глотать целиком. Таблетки ни при каких обстоятельствах не следует жевать, разбивать или измельчать. По возможности их следует принимать перед едой, запивая стаканом жидкости.
Если одна или несколько доз пропущены, следующую дозу следует принимать как обычную.
Продолжительность применения определяет врач. Обычно ремиссия при язвенном колите и болезни Крона наступает через 8-12 нед приема Асакола.
Дети. Таблетки Асакол не применять детям в возрасте до 6 лет, потому что опыт применения препарата этой возрастной группе недостаточен.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу, любому другому компоненту препарата или салицилатам; тяжелые нарушения функции печени и почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2). Детский возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
нарушения со стороны крови и лимфатической системы
Нечасто: эозинофилия (как проявление аллергической реакции).
Очень редко: отклонения показателей анализа крови (апластическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, дискразия крови).
Нарушения со стороны иммунной системы
Очень редко: реакции гиперчувствительности, такие как аллергические высыпания, медикаментозная лихорадка, эритематозная волчанка, панколит.
Нарушения со стороны нервной системы
Очень часто: головная боль.
Часто: головокружение.
Нечасто: парестезия.
Очень редко: периферическая нейропатия.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: миокардит, перикардит.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Очень редко: аллергические и фиброзные реакции со стороны легких (в том числе одышка, кашель, бронхоспазм, альвеолит, легочная эозинофилия, инфильтрация легких, пневмонит), интерстициальная пневмония, заболевания легких.
Частота неизвестна: плеврит.
Нарушения со стороны ЖКТ
Часто: рвота, тошнота, диспепсия, боль в животе, диарея.
Нечасто: метеоризм.
Очень редко: острый панкреатит.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
Очень редко: изменения функциональных тестов печени (повышение трансаминаз и параметров холестаза), гепатит, холестатический гепатит.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Часто: сыпь.
Нечасто: крапивница, зуд.
Редко: светочувствительность.
Очень редко: алопеция.
Нарушения со стороны костно-мышечной системы, соединительной ткани и костей
Часто: артралгия.
Нечасто: миалгия.
Частота неизвестна: волчаночный синдром с такими характерными симптомами, как перикардит и плевроперикардит, а также с сыпью.
Нарушения со стороны функции почек и мочевыделительной системы
Очень редко: нарушение функции почек, в том числе острый и хронический интерстициальный нефрит и почечная недостаточность, нефротический синдром, отказ почек, который может иметь обратимый характер и исчезать при ранней отмене лечения.
Частота неизвестна: нефролитиаз.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Очень редко: олигоспермия (обратимая).
Общие нарушения и состояния в месте применения
Часто: повышение температуры тела.
Нечасто: боль в груди.
Частота неизвестна: непереносимость месалазина с повышением С-реактивного белка и/или ухудшением симптомов основного заболевания, местная реакция.
Исследование
Частота неизвестна: повышение уровня креатинина в крови, уменьшение массы тела, снижение клиренса креатинина, повышение уровня амилазы, увеличение скорости оседания эритроцитов, повышение уровня липазы, повышение концентрации азота мочевины в крови (BUN).
Особые указания
при применении месалазина сообщалось о мочекаменной болезни, в том числе случаях образования камней, которые на 100% состояли из месалазина. Во время лечения препаратом необходимо обеспечить употребление надлежащего количества жидкости.
Нарушение функции почек. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с повышенным креатинином плазмы крови или протеинурией. У пациентов, у которых развивается поражение почек во время лечения, следует предполагать возможность нефротоксичности, вызванной месалазином. При наличии признаков развития нарушения функции почек лечение Асаколом следует немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью.
Дискразия крови. Очень редко сообщалось о тяжелой дискразии крови. При дискразии крови лечение Асаколом следует немедленно прекратить (признаки необъяснимого кровотечения, гематома, пурпура, анемия, персистирующая лихорадка или боль в горле), при подозрении или выявлении дискразии крови пациенты должны немедленно обращаться к врачу.
Нарушение функции печени. Сообщалось о повышении уровней печеночных ферментов у пациентов, принимавших препараты, содержащие месалазин. При применении препарата Асакол пациентам с расстройствами печени следует проявлять осторожность.
Реакции повышенной чувствительности со стороны сердца. При применении препарата Асакол изредка сообщали о сердечных реакциях гиперчувствительности, вызванных месалазином (мио- или перикардит). В случае известных предыдущих сердечных реакций гиперчувствительности, вызванных месалазином, Асакол не следует применять. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с предыдущим мио- и перикардитом аллергического происхождения, несмотря на то, что стало его причиной.
Заболевания легких. Пациентов с заболеваниями легких, особенно БА, следует особенно тщательно контролировать во время лечения Асаколом.
Повышенная чувствительность к сульфасалазину. У пациентов с известной гиперчувствительностью к сульфасалазину лечение Асаколом следует начинать только под строгим наблюдением врача. При появлении острых симптомов непереносимости, таких как абдоминальные колики, острая боль в животе, повышенная температура тела, сильная головная боль или сыпь на коже, лечение следует немедленно прекратить.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Учитывая теоретические данные, лечение пациентов с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки следует начинать с осторожностью.
Пациенты пожилого возраста. Применение лекарственного средства Асакол пациентам пожилого возраста рекомендуется только при условии нормальной функции почек и печени; и продолжать его следует с осторожностью.
Дети. Существует незначительный опыт и лишь ограниченные задокументированные данные об эффективности применения лекарственного средства детям.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Отсутствуют адекватные данные применения Асакола беременными женщинами. Однако у ограниченного количества беременных (627), принимавших месалазин, не было выявлено никаких негативных эффектов относительно беременности или здоровья плода/новорожденного. До сих пор другие релевантные эпидемиологические данные недоступны.
В одном отдельном случае сообщалось о почечной недостаточности у новорожденного, мать которого принимала высокие дозы месалазина (2-4 г, перорально) во время беременности. Исследования на животных относительно перорального применения месалазина не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие.
Следовательно, Асакол следует назначать в период беременности только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальные риски.
Грудное вскармливание. Низкие концентрации месалазина и его N-ацетилового метаболита были обнаружены в грудном молоке человека. Клиническое значение этого явления неизвестно. На сегодня существует лишь ограниченный опыт применения женщинам, которые кормят грудью. Нельзя исключать реакций гиперчувствительности, таких как диарея, у младенцев. Следовательно, Асакол следует применять во время кормления грудью, только если ожидаемая польза превысит возможный риск. Если у младенца развивается диарея, кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Асакол не влияет или может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
имеются недостаточно убедительные свидетельства, что месалазин может снижать антикоагулянтное действие варфарина и фенпрокумона.
Месалазин может усиливать миелосупрессивный эффект азатиоприна, 6-меркаптопурина или тиогуанина. Возможно развитие инфекции, угрожающей жизни. За состоянием пациентов следует тщательно наблюдать относительно возникновения признаков инфекции и миелосупрессии. В начале такого комбинированного лечения и затем с регулярными интервалами (1 раз в неделю) следует мониторить состав крови, особенно количество лейкоцитов, тромбоцитов и лимфоцитов. Если лейкоцитарная формула показывает стабильность через 1 мес, считаются достаточными ежемесячные анализы крови в течение следующих 3 мес, после чего следует проводить повторные анализы 1 раз в квартал.
За исключением исследований взаимодействия с ингибиторами метаболизма пурина при применении у взрослых и детей, никакие другие исследования взаимодействия у взрослых или детей не проводились.
Передозировка
существует немного данных о передозировке (например, попытка самоубийства при приеме высоких пероральных доз месалазина), которые не указывают на почечную или печеночную токсичность. Специальный антидот отсутствует. Лечение симптоматическое и поддерживающее.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.