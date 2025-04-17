Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2040,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
1691,17 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2573,75 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -131,50 грн
2820,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00
Экономия при брони: -4,30 грн
2820,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2340,10
Экономия при брони: -69,70 грн
2270,40 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
1610,81 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2573,75 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн