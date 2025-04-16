Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1996,82
Экономия при брони: -105,89 грн
1890,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2838,00
Экономия при брони: -57,60 грн
2780,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
1976,00
Экономия при брони: -104,40 грн
1871,60 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2467,03
Экономия при брони: -118,60 грн
2348,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2978,77
Экономия при брони: -213,88 грн
2764,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3005,64
Экономия при брони: -153,45 грн
2852,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2997,30
Экономия при брони: -147,88 грн
2849,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2188,60 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2743,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2127,41 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2573,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
435,31
Экономия при брони: -19,40 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1832,68
Экономия при брони: -83,74 грн
1748,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -200,00 грн
2752,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1866,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3124,35
Экономия при брони: -173,69 грн
2950,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2178,20
Экономия при брони: -99,64 грн
2078,56 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1967,80
Экономия при брони: -93,35 грн
1874,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3045,61
Экономия при брони: -151,97 грн
2893,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2838,00
Экономия при брони: -57,60 грн
2780,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -200,00 грн
2752,20 грн