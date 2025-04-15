Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2871,70 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2040,45 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00
Экономия при брони: -53,90 грн
2771,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00
Экономия при брони: -53,90 грн
2771,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2239,20
Экономия при брони: -75,70 грн
2163,50 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -181,10 грн
2771,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,10
Экономия при брони: -60,00 грн
2771,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2244,40
Экономия при брони: -80,90 грн
2163,50 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2459,18
Экономия при брони: -150,86 грн
2308,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2127,41 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2945,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2720,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2239,20
Экономия при брони: -75,70 грн
2163,50 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -181,10 грн
2771,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2039,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
1947,15 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00
Экономия при брони: -53,90 грн
2771,10 грн