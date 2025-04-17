Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2460,92
Экономия при брони: -122,67 грн
2338,25 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3022,28
Экономия при брони: -136,22 грн
2886,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2837,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2358,31
Экономия при брони: -7,41 грн
2350,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2490,46
Экономия при брони: -162,16 грн
2328,30 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3001,33
Экономия при брони: -196,32 грн
2805,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2890,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,10
Экономия при брони: -8,90 грн
2822,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2350,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2340,13 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -130,00 грн
2822,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
200,85
Экономия при брони: -11,80 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3113,58
Экономия при брони: -185,59 грн
2927,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2881,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3005,56
Экономия при брони: -197,42 грн
2808,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2432,90
Экономия при брони: -104,60 грн
2328,30 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3062,33
Экономия при брони: -131,67 грн
2930,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2950,57
Экономия при брони: -149,15 грн
2801,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,20
Экономия при брони: -130,00 грн
2822,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2099,64
Экономия при брони: -142,19 грн
1957,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2421,43
Экономия при брони: -93,13 грн
2328,30 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3005,06
Экономия при брони: -116,45 грн
2888,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2015,00 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2368,97
Экономия при брони: -18,08 грн
2350,89 грн