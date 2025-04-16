Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1525,60
Экономия при брони: -56,90 грн
1468,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1476,10
Экономия при брони: -77,30 грн
1398,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2490,10
Экономия при брони: -142,74 грн
2347,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2330,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2762,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3073,46
Экономия при брони: -183,24 грн
2890,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2842,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2128,09
Экономия при брони: -122,17 грн
2005,92 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3049,53
Экономия при брони: -160,62 грн
2888,91 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2325,79
Экономия при брони: -96,99 грн
2228,80 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3065,06
Экономия при брони: -126,54 грн
2938,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2761,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3054,53
Экономия при брони: -163,90 грн
2890,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3050,55
Экономия при брони: -151,66 грн
2898,89 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex