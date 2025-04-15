Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1422,42
Экономия при брони: -54,45 грн
1367,97 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3092,52
Экономия при брони: -462,99 грн
2629,53 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2205,50 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1771,29 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2239,18
Экономия при брони: -200,18 грн
2039,00 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,10
Экономия при брони: -91,30 грн
2739,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3004,48
Экономия при брони: -110,97 грн
2893,51 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2021,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2040,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1808,19
Экономия при брони: -89,70 грн
1718,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
1523,05
Экономия при брони: -156,59 грн
1366,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2910,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3000,49
Экономия при брони: -107,34 грн
2893,15 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2619,39
Экономия при брони: -340,42 грн
2278,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
3080,20
Экономия при брони: -237,55 грн
2842,65 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2250,00 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2655,63 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
934,23
Экономия при брони: -32,03 грн