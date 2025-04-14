Асакол® таблетки (Asacol tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2683,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2912,21
Экономия при брони: -105,17 грн
2807,04 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2962,78
Экономия при брони: -150,91 грн
2811,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2238,24 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2952,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
942,76
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2254,60
Экономия при брони: -136,70 грн
2117,90 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2831,10
Экономия при брони: -11,10 грн
2820,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2773,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
2306,10 грн
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер №100
Biocodex
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер №60
Biocodex
2825,00 грн