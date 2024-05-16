Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер коробка картонная, №60 - Харьков (165656) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Всего: упаковка (2), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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