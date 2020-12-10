Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography) (169836) - инструкция по применению ATC-классификация
Бария сульфат для рентгеноскопии инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: бария сульфат;
1 контейнер содержит бария сульфата 80 г;
1 пакет содержит бария сульфата 80 г или 100 г.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления суспензии.
Основные физико-химические свойства: порошок белого или почти белого цвета, свободный от посторонних частиц, практически не растворим в воде.
Фармакотерапевтическая группа
Рентгеноконтрастные средства, не содержащие йод.
Код АТС V08В А02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Обволакивает слизистую оболочку пищеварительного тракта и обеспечивает четкое изображение микрорельефа слизистой оболочки при рентгенологических исследованиях пищеварительного тракта. Повышает контрастность изображения при рентгенологических исследованиях пищеварительного тракта. Максимальная контрастность пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки достигается сразу после введения внутрь, тонкой кишки — через 15–90 мин (в зависимости от скорости опорожнения желудка и вязкости препарата). Наибольшая визуализация дистального отдела тонкой и толстой кишки зависит от положения тела и гидростатического давления.
Фармакокинетика.
Имеет низкую токсичность. Не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не попадает в системный кровоток. Полностью выводится с калом через 24–28 часов.
Показания
Рентгенологическое обследование глотки, пищевода, желудка и кишечника (в том числе методом двойного контрастирования).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к лекарственному средству. Нарушение целостности стенок желудочно-кишечного тракта (подозрение на него), эзофаготрахеальные свищи, нарушение глотания, полная или частичная непроходимость кишечника, запор, стеноз пищевода, кровотечение из органов пищеварительного тракта, атрезия, состояние после оперативных вмешательств на органах пищеварительного тракта.
Не применять непосредственно перед срочной операцией на пищеводе, желудочно-кишечном тракте.
Синдром мальабсорбции; недавние травмы, химические ожоги желудочно-кишечного тракта, ишемия желудочно-кишечного тракта, некротический энтероколит; мегаколон или токсический мегаколон.
Пищевая аллергия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Никаких исследований взаимодействия не было проведено. Бария сульфат является биологически инертным, случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны. Однако наличие бария сульфата в желудочно-кишечном тракте может изменить абсорбцию лекарственных средств, принимаемых одновременно. Чтобы минимизировать любые возможные изменения в абсорбции, следует по возможности вводить бария сульфат отдельно от приема других лекарственных средств.
Другие исследования того же участка желудочно-кишечного тракта с использованием других контрастных средств могут быть осложнены наличием остатков бария сульфата в желудочно-кишечном тракте до нескольких дней после обследования.
Особенности применения
Препарат следует вводить под наблюдением врача.
Бария сульфат не следует вводить в сухом виде, способ применения см. в разделе «Способ применения и дозы».
Повышенная чувствительность
Наличие в анамнезе бронхиальной астмы, атопии, подтвержденных сенной лихорадки и экземы, семейный анамнез аллергии или предыдущая реакция на контрастное вещество требует повышенного внимания.
Быстрое распознавание, оценка и диагностика имеют решающее значение для эффективного осуществления лечения реакций гиперчувствительности. По этой причине должен быть в наличии квалифицированный персонал для диагностики и лечения аллергических реакций.
Перфорация
У пациентов с выраженным стенозом на любом уровне желудочно-кишечного тракта, особенно если он дистальнее желудка, и при наличии состояний и заболеваний, которые повышают риск перфорации, например, такие как желудочно-кишечные свищи и карцинома, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулит и дивертикулез, амебиаз необходима тщательная оценка риска и пользы при назначении бария сульфата.
Аспирация.
Пациентам, склонным к аспирации (новорожденным, пожилым людям и постинсультным больным), рекомендуется начинать процедуру с применением небольшого объема препарата. Если бария сульфат попал в гортань, дальнейшее введение следует немедленно прекратить.
Рвота после приема бария сульфата может привести к аспирационному пневмониту. Сообщается, что пероральное введение суспензии бария сульфата младенцам с помощью бутылочки с соской, и введение больших количеств катетером, вероятно, приведет к попаданию вещества в трахеобронхиальное дерево. Сообщалось про сердечно-легочную остановку, которая приводит к летальному исходу у младенцев после аспирации. Аспирация меньшего количества может вызвать воспаление дыхательных путей и пневмонию.
Обструкция/перегрузка жидкостью
Сообщалось, что после перорального приема суспензия бария сульфата может вызвать непроходимость тонкой кишки (пробку) у детей с муковисцидозом.
Сообщалось, что суспензия бария сульфата может вызвать перегрузку жидкостью из-за поглощения воды.
Дети и пациенты с нарушением функции почек наиболее подвержены гипергидратации.
Запор или диарея
Бария сульфат следует применять осторожно, если пациент обезвожен, страдает каким-либо заболеванием или находится на любом другом лечении, которое может привести к запору. Чтобы предотвратить возникновение запора, после завершения рентгенологического обследования может потребоваться использование мягких слабительных средств. Повышенное потребление жидкости рекомендуется после приема бария сульфата для предотвращения риска запоров.
Другие возможные осложнения
У тревожных пациентов могут развиться слабость, бледность, шум в ушах, потоотделение и брадикардия после введения любого диагностического средства. Такие реакции, как правило, непредсказуемы, и их лучше лечить, если пациент находится в горизонтальном положении в течение дополнительных 10 — 30 минут под присмотром.
Баролиты
Баролиты состоят из сгущенного бария, связанного с калом. Они часто протекают бессимптомно, но могут быть связаны с болью в животе, аппендицитом, непроходимостью кишечника или перфорацией. У пациентов пожилого возраста, у пациентов с нарушением моторики желудочно-кишечного тракта, непроходимостью толстой кишки, нарушением электролитного баланса, обезвоживанием или диетой с низким содержанием клетчатки возможен риск развития баролитов. Чтобы уменьшить этот риск, следует поддерживать адекватную гидратацию во время и после процедуры с бария сульфатом. Следует рассмотреть вопрос о применении слабительных средств.
Дети, пожилые и ослабленные пациенты
Как и для любых других препаратов, содержащих бария сульфат, «Бария сульфат для рентгеноскопии» необходимо применять с осторожностью детям, пожилым людям, ослабленным пациентам и при общем тяжелом состоянии больного. Следует осторожно применять пациентам с уже имеющимися заболеваниями сердца, при бронхиальной астме.
Бария сульфат не следует назначать в течение 7 дней после процедуры биопсии во время эндоскопического исследования и в течение следующих 4 недель после лучевой терапии прямой кишки или предстательной железы.
Способ применения и дозы
Суспензию готовят на кипяченой или дистиллированной воде непосредственно перед применением. Для рентгенологического обследования глотки, пищевода, желудка и тонкого кишечника принимают перорально, для ирригоскопии — вводят ректально.
Перорально для рентгенологического обследования глотки, пищевода, желудка и кишечника «Бария сульфат для рентгеноскопии» назначают в виде водной суспензии. Для приготовления суспензии порошок разводят в теплой кипяченой или дистиллированной воде в соотношении от 1 : 1 до 4 : 1 для взрослых и от 1 : 1,5 до 1 : 2 для детей и хорошо перемешивают в течение 4–5 мин (можно миксером). Доза препарата для взрослых на одно обследование зависит от метода обследования и составляет от 50 мл до 300 мл суспензии для детей — от 50 мл до 100 *мл.
Взрослым ректально для рентгенологического обследования толстой кишки суспензию из 300 г порошка и 1500 мл воды вводят в клизме в прямую кишку; доза препарата на одно обследование — 1000–1500 мл.
Дети
Лекарственное средство применяют в педиатрической практике.
Побочные реакции
При использовании газообразующих веществ в процессе двойного контрастирования — неприятные ощущения в эпигастральной области.
Частота побочных эффектов определяется: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до <1/10); нечасто (≥ 1/1000 до <1/100); редко (≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); неизвестно (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы.
Очень редко аллергические реакции.
Со стороны сосудов.
Очень редко эмболии после интравазации.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения.
Очень редко: абсцессы, воспаления после перфорации в средостении; гранулемы инородного тела после аспирации в легкие.
Со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень редко: воспаление после перфорации в брюшной полости; обструкция толстой кишки баролитами, которые могут быть сформированы сгущенным бария сульфатом с калом. Неизвестно: возникновение или усиление запора. Бария сульфат может храниться в дивертикулах толстой кишки и вызвать там инфекционные процессы. Описаны единичные случаи так называемого «бариевого» аппендицита.
Срок годности
3 года.
Не следует применять лекарственное средство после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 80 г порошка в контейнере в пачке или без пачки.
По 80 г порошка в пакете, по 10 пакетов в коробке.
По 100 г порошка в пакете, по 5 пакетов в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Исток-Плюс».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренко, 4.