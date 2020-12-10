Препарат следует вводить под наблюдением врача.

Бария сульфат не следует вводить в сухом виде, способ применения см. в разделе «Способ применения и дозы».

Повышенная чувствительность

Наличие в анамнезе бронхиальной астмы, атопии, подтвержденных сенной лихорадки и экземы, семейный анамнез аллергии или предыдущая реакция на контрастное вещество требует повышенного внимания.

Быстрое распознавание, оценка и диагностика имеют решающее значение для эффективного осуществления лечения реакций гиперчувствительности. По этой причине должен быть в наличии квалифицированный персонал для диагностики и лечения аллергических реакций.

Перфорация

У пациентов с выраженным стенозом на любом уровне желудочно-кишечного тракта, особенно если он дистальнее желудка, и при наличии состояний и заболеваний, которые повышают риск перфорации, например, такие как желудочно-кишечные свищи и карцинома, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулит и дивертикулез, амебиаз необходима тщательная оценка риска и пользы при назначении бария сульфата.

Аспирация.

Пациентам, склонным к аспирации (новорожденным, пожилым людям и постинсультным больным), рекомендуется начинать процедуру с применением небольшого объема препарата. Если бария сульфат попал в гортань, дальнейшее введение следует немедленно прекратить.

Рвота после приема бария сульфата может привести к аспирационному пневмониту. Сообщается, что пероральное введение суспензии бария сульфата младенцам с помощью бутылочки с соской, и введение больших количеств катетером, вероятно, приведет к попаданию вещества в трахеобронхиальное дерево. Сообщалось про сердечно-легочную остановку, которая приводит к летальному исходу у младенцев после аспирации. Аспирация меньшего количества может вызвать воспаление дыхательных путей и пневмонию.

Обструкция/перегрузка жидкостью

Сообщалось, что после перорального приема суспензия бария сульфата может вызвать непроходимость тонкой кишки (пробку) у детей с муковисцидозом.

Сообщалось, что суспензия бария сульфата может вызвать перегрузку жидкостью из-за поглощения воды.

Дети и пациенты с нарушением функции почек наиболее подвержены гипергидратации.

Запор или диарея

Бария сульфат следует применять осторожно, если пациент обезвожен, страдает каким-либо заболеванием или находится на любом другом лечении, которое может привести к запору. Чтобы предотвратить возникновение запора, после завершения рентгенологического обследования может потребоваться использование мягких слабительных средств. Повышенное потребление жидкости рекомендуется после приема бария сульфата для предотвращения риска запоров.

Другие возможные осложнения

У тревожных пациентов могут развиться слабость, бледность, шум в ушах, потоотделение и брадикардия после введения любого диагностического средства. Такие реакции, как правило, непредсказуемы, и их лучше лечить, если пациент находится в горизонтальном положении в течение дополнительных 10 — 30 минут под присмотром.

Баролиты

Баролиты состоят из сгущенного бария, связанного с калом. Они часто протекают бессимптомно, но могут быть связаны с болью в животе, аппендицитом, непроходимостью кишечника или перфорацией. У пациентов пожилого возраста, у пациентов с нарушением моторики желудочно-кишечного тракта, непроходимостью толстой кишки, нарушением электролитного баланса, обезвоживанием или диетой с низким содержанием клетчатки возможен риск развития баролитов. Чтобы уменьшить этот риск, следует поддерживать адекватную гидратацию во время и после процедуры с бария сульфатом. Следует рассмотреть вопрос о применении слабительных средств.

Дети, пожилые и ослабленные пациенты

Как и для любых других препаратов, содержащих бария сульфат, «Бария сульфат для рентгеноскопии» необходимо применять с осторожностью детям, пожилым людям, ослабленным пациентам и при общем тяжелом состоянии больного. Следует осторожно применять пациентам с уже имеющимися заболеваниями сердца, при бронхиальной астме.

Бария сульфат не следует назначать в течение 7 дней после процедуры биопсии во время эндоскопического исследования и в течение следующих 4 недель после лучевой терапии прямой кишки или предстательной железы.