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Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер, №1 - Запорожье (161310) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
113,39
Экономия: -15,51 грн
97,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
102,61
Экономия: -8,17 грн
94,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
87,80 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
107,56
Экономия: -21,08 грн
86,48 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -19,00 грн
90,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
99,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (18)
92,89
Экономия: -6,41 грн
86,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
106,58
Экономия: -7,62 грн
98,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
92,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
106,42
Экономия: -15,87 грн
90,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
103,89
Экономия: -13,78 грн
90,11 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
107,74
Экономия: -17,74 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
101,05
Экономия: -5,15 грн
95,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
98,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
86,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
104,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
95,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
100,60
Экономия: -5,27 грн
95,33 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
110,85
Экономия: -20,85 грн
90,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
108,05
Экономия: -17,89 грн
90,16 грн