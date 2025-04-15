Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,66
Экономия при брони: -15,58 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,95
Экономия при брони: -9,95 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
106,56
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,11
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,99
Экономия при брони: -14,71 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,41
Экономия при брони: -16,63 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,72
Экономия при брони: -13,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,72
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,90
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,64
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,16
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,99
Экономия при брони: -17,09 грн