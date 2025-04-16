Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,68
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,46
Экономия при брони: -9,26 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,55
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,16
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
122,28
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,41
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,93
Экономия при брони: -18,22 грн