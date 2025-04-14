Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,55
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
114,63
Экономия при брони: -5,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
104,02
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,12
Экономия при брони: -6,31 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,41
Экономия при брони: -6,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,74
Экономия при брони: -12,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,28
Экономия при брони: -12,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
124,76
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,74
Экономия при брони: -13,09 грн