Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,30
Экономия при брони: -3,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,27
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,46
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,68
Экономия при брони: -14,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
114,62
Экономия при брони: -13,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
115,46
Экономия при брони: -12,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,58
Экономия при брони: -3,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,02
Экономия при брони: -5,54 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,70
Экономия при брони: -6,40 грн