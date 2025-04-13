Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,37
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,35
Экономия при брони: -14,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
110,86
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
122,28
Экономия при брони: -5,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
121,83
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
122,17
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,80
Экономия при брони: -15,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,51
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
120,55
Экономия при брони: -5,47 грн