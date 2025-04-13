Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
116,64
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,66
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
107,20
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,53
Экономия при брони: -8,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
112,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
123,04
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс