БАРИЯ СУЛЬФАТ* (BARII SULFAS*) Действующее вещество
рентгеноконтрастное средство. Благодаря выраженным адгезивным свойствам водная суспензия бария сульфата хорошо обволакивает слизистую оболочку ЖКТ, обеспечивает четкое контрастирование микрорельефа слизистой оболочки и позволяет получить высокое качество рентгеновского изображения. Не токсичен, не всасывается в ЖКТ. Полностью выводится через 24–48 ч.
для рентгенологического исследования пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника.
суспензию готовят на дистиллированной воде непосредственно перед применением. Для рентгенологического исследования пищевода, желудка и тонкого кишечника принимают внутрь, для ирригоскопии — вводят ректально.
Внутрь для рентгенологического исследования пищевода, желудка и тонкого кишечника используют в виде пасты или суспензии. Для тугого заполнения пищевода используется 50% паста. Дозируется ложками. В 1 столовой ложке содержится 30 г пасты (15 г бария сульфата). При необходимости пасту можно развести, добавляя к 180 г пасты 70 мл дистиллированной воды комнатной температуры. Для рентгеноскопии пищевода доза неразведенной пасты составляет 120–180 г, разведенной водой в соотношении 3:1 — 200–250 мл. Для рентгенологического исследования желудка и тонкого кишечника готовят суспензию (из порошка или пасты). Для приготовления суспензии из пасты к 240 г порциями добавляют 70–80 мл кипяченой воды в 2–3 приема и тщательно размешивают, на одно исследование желудка и тонкого кишечника используют 300–450 мл. Для приготовления суспензии из порошка смешивают его с теплой кипяченой или дистиллированной водой в соотношении от 2:1 до 4:1 для взрослых и от 1:1,5 до 1:2 для детей и тщательно перемешивают в течение 4–5 мин (возможно с применением миксера), доза для взрослых на одно исследование — 300 мл, для детей — 100 мл.
Ректально для ирригоскопии используют более разведенную суспензию: к 240–360 г пасты добавляют 700–800 мл воды; на одно исследование — 1000–1500 мл.
повышенная чувствительность к бария сульфату, перфорация пищевода, желудка или кишечника, эзофаготрахеальные свищи, нарушение глотания, кишечная непроходимость, запоры, стеноз пищевода, кровотечения из органов ЖКТ, состояние после оперативных вмешательств на органах ЖКТ.
бариевый аппендицит, запор, аллергические реакции. При использовании газообразующих веществ в процессе двойного контрастирования могут возникнуть неприятные ощущения в эпигастральной области.
для проведения двойного контрастирования у взрослых и детей старшего возраста (у детей младшего возраста проводить двойное контрастирование нецелесообразно) непосредственно перед исследованием пациенту дают, в зависимости от возраста, 1,5–3,5 г натрия гидрокарбоната (в р-ре или порошке), который быстро запивают р-ром 1–3 г лимонной кислоты. Общий объем дистиллированной воды не должен превышать 7–15 мл. Может использоваться для изучения моторики кишечника у детей. После перорального приема суспензия проходит тонкую кишку у детей за 1–2 ч, что дает возможность в течение короткого времени изучить структуру и двигательную функцию тонкого кишечника и тем самым отказаться от специальных приемов его исследования. Длительность прохождения суспензии по толстой кишке составляет 4 ч, что значительно сокращает время осмотра кишечника и уменьшает лучевую нагрузку в 2 раза.