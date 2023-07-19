БАРИЯ СУЛЬФАТ* (BARII SULFAS*)

суспензию готовят на дистиллированной воде непосредственно перед применением. Для рентгенологического исследования пищевода, желудка и тонкого кишечника принимают внутрь, для ирригоскопии — вводят ректально.

Внутрь для рентгенологического исследования пищевода, желудка и тонкого кишечника используют в виде пасты или суспензии. Для тугого заполнения пищевода используется 50% паста. Дозируется ложками. В 1 столовой ложке содержится 30 г пасты (15 г бария сульфата). При необходимости пасту можно развести, добавляя к 180 г пасты 70 мл дистиллированной воды комнатной температуры. Для рентгеноскопии пищевода доза неразведенной пасты составляет 120–180 г, разведенной водой в соотношении 3:1 — 200–250 мл. Для рентгенологического исследования желудка и тонкого кишечника готовят суспензию (из порошка или пасты). Для приготовления суспензии из пасты к 240 г порциями добавляют 70–80 мл кипяченой воды в 2–3 приема и тщательно размешивают, на одно исследование желудка и тонкого кишечника используют 300–450 мл. Для приготовления суспензии из порошка смешивают его с теплой кипяченой или дистиллированной водой в соотношении от 2:1 до 4:1 для взрослых и от 1:1,5 до 1:2 для детей и тщательно перемешивают в течение 4–5 мин (возможно с применением миксера), доза для взрослых на одно исследование — 300 мл, для детей — 100 мл.

Ректально для ирригоскопии используют более разведенную суспензию: к 240–360 г пасты добавляют 700–800 мл воды; на одно исследование — 1000–1500 мл.