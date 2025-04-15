Бария сульфат для рентгеноскопии (Barium sulfate for renthenography)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,51
Экономия при брони: -6,86 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
119,51
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
118,91
Экономия при брони: -12,48 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -0,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
113,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
117,80
Экономия при брони: -4,50 грн