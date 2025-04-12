препарат для перорального применения. Принимают Хартил каждый день в одно и то же время. Препарат можно принимать до, во время или после еды, поскольку прием пищи не влияет на его биодоступность. Таблетки следует глотать целыми, запивая водой. Их нельзя разжевывать или измельчать.

Пациенты, которые применяют диуретики. В начале лечения препаратом Хартил может возникать артериальная гипотензия, развитие которой является более вероятным у больных, которые одновременно принимают диуретики. В подобных случаях рекомендуется проявлять осторожность, поскольку у этих пациентов возможно снижение ОЦК и/или количества электролитов.

Желательно прекратить применение диуретика за 2–3 дня до начала лечения препаратом Хартил, если это возможно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

У пациентов с АГ, которым нельзя отменить диуретик, терапию препаратом Хартил следует начинать с дозы 1,25 мг. Необходимо тщательно контролировать функцию почек и уровень калия в крови. Дальнейшее дозирование препарата Хартил следует корректировать в зависимости от целевого уровня АД.

АГ. Дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от особенностей состояния пациента (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и результатов контрольных измерений АД. Хартил можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими классами антигипертензивных лекарственных средств.

Начальная доза. Лечение препаратом Хартил следует начинать постепенно, начиная с рекомендованной начальной дозы 2,5 мг/сут.

У пациентов со значительной активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) после приема начальной дозы может возникать значительное снижение АД. Для таких пациентов рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг, а их лечение нужно начинать под контролем (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Титрование дозы и поддерживающая доза. Дозу можно удваивать каждые 2–4 нед до достижения целевого уровня АД; максимальная доза препарата Хартил составляет 10 мг/сут. Препарат рекомендуется принимать 1 раз в сутки.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Хартил составляет 2,5 мг 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата дозу следует постепенно повышать. Рекомендуется удвоить дозу через 1–2 нед лечения, а затем через 2–3 нед — повысить ее до целевой поддерживающей дозы 10 мг 1 раз в сут (также см. приведенную выше информацию относительно дозирования препарата для пациентов, которые получают диуретики).

Лечение заболевания почек

У пациентов с диабетом и микроальбуминурией

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Хартил составляет 1,25 мг в соответствующей дозировке 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата при дальнейшем лечении дозу следует повышать. Через 2 нед лечения разовую суточную дозу рекомендуется удвоить до 2,5 мг, а затем — до 5 мг через 2 нед лечения.

Пациенты с сахарным диабетом и не менее 1 фактором сердечно-сосудистого риска

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Хартил составляет 2,5 мг 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости препарата при дальнейшем лечении дозу следует повышать. Через 1–2 нед терапии дозу препарата Хартил рекомендуется удвоить до 5 мг, а затем — до 10 мг через 2–3 нед лечения. Целевая суточная доза составляет 10 мг.

Пациенты с недиабетической нефропатией, о которой свидетельствует наличие макропротеинурии ≥3 г/сут

Начальная доза. Рекомендованная начальная доза препарата Хартил составляет 1,25 мг (в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки.

Титрование дозы и поддерживающая доза. В зависимости от индивидуальной переносимости пациентом препарата при дальнейшем лечении дозу следует повышать. Через 2 нед лечения разовую суточную дозу рекомендуется удвоить до 2,5 мг, а затем до 5 мг через 2 нед терапии.

Сердечная недостаточность с клиническими проявлениями

Начальная доза. Для пациентов, состояние которых стабилизировалось после лечения диуретиками, рекомендуемая доза составляет 1,25 мг/сут.

Титрование дозы и поддерживающая доза. Дозу препарата Хартил следует титровать путем удвоения каждые 1–2 нед до достижения максимальной суточной дозы 10 мг. Желательно распределить дозу на 2 приема.

Вторичная профилактика после перенесенного острого инфаркта миокарда при наличии сердечной недостаточности

Начальная доза. Через 48 ч после возникновения инфаркта миокарда пациентам, состояние которых клинически и гемодинамически стабильно, следует назначить начальную дозу 2,5 мг 2 раза в сутки на протяжении 3 дней. Если начальная доза 2,5 мг переносится плохо, тогда следует применять до 1,25 мг (в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки в течение 2 дней с последующим повышением до 2,5 мг и 5 мг 2 раза в сутки. Если дозу нельзя повысить до 2,5 мг 2 раза в сутки, лечение следует отменить (см. также приведенную выше информацию относительно дозирования препарата для пациентов, которые получают диуретики).

Титрование дозы и поддерживающая доза. В дальнейшем суточную дозу следует повышать путем удвоения с интервалом в 1–3 дня до достижения целевой поддерживающей дозы 5 мг 2 раза в сутки. Когда это возможно, поддерживающую дозу следует разделить на 2 приема.

Если дозу нельзя повысить до 2,5 мг 2 раза в сутки, терапию следует отменить. Опыта лечения пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (IV функциональный класс по классификации NYHA) сразу после инфаркта миокарда все еще недостаточно. Если все же принято решение о лечении таких больных этим препаратом, рекомендуется начинать терапию с дозы 1,25 мг (в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки и любое ее повышение проводить с чрезвычайной осторожностью.

Особые категории пациентов

Пациенты с нарушением функции почек. Суточная доза для пациентов с нарушением функции почек зависит от показателя клиренса креатинина (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА):

если клиренс креатинина ≥60 мл/мин, необходимости в коррекции начальной дозы (2,5 мг/сут) нет, а максимальная суточная доза составляет 10 мг;

если клиренс креатинина 30–60 мл/мин, необходимости в коррекции начальной дозы (2,5 мг/сут) нет, а максимальная суточная доза составляет 5 мг;

если клиренс креатинина 10–30 мл/мин, начальная доза составляет 1,25 мг в соответствующей дозировке в сутки, а максимальная суточная доза — 5 мг;

пациенты с АГ, находящиеся на гемодиализе: при гемодиализе рамиприл выводится незначительно; начальная доза составляет 1,25 мг (в соответствующей дозировке), максимальная суточная доза — 5 мг; препарат следует принимать через несколько часов после проведения сеанса гемодиализа.

Пациенты с нарушением функции печени (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Лечение препаратом Хартил пациентов с нарушениями функции печени следует начинать под тщательным медицинским наблюдением, а максимальная суточная доза в таких случаях должна составлять 2,5 мг.

Пациенты пожилого возраста. Начальная доза должна быть ниже, а дальнейшее титрование дозы следует осуществлять более постепенно, учитывая высокую вероятность возникновения нежелательных эффектов, особенно у пациентов старческого возраста и пациентов с астенией. В таких случаях назначают минимальную начальную дозу — 1,25 мг (в соответствующей дозировке) рамиприла.