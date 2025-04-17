Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
185,70
Экономия при брони: -7,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
129,55
Экономия при брони: -10,95 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,60
Экономия при брони: -10,40 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
259,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
405,30
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
259,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
407,40
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
265,75
Экономия при брони: -41,25 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
311,43
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
256,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
403,00
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
258,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
258,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
253,50
Экономия при брони: -16,30 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
398,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
251,76
Экономия при брони: -22,47 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
412,31
Экономия при брони: -58,63 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн