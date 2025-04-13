Киев (адрес не указан)
Доступно в 432 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
248,10
Экономия при брони: -9,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,40
Экономия при брони: -8,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
404,90
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
260,27
Экономия при брони: -29,53 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
417,25
Экономия при брони: -46,02 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
259,10
Экономия при брони: -20,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
256,20
Экономия при брони: -17,30 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
254,71
Экономия при брони: -27,29 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
259,10
Экономия при брони: -20,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,40
Экономия при брони: -8,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
253,49
Экономия при брони: -18,34 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
252,81
Экономия при брони: -15,95 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн