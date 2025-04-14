Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
205,84
Экономия при брони: -29,54 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
425,41
Экономия при брони: -37,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,80
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
258,00
Экономия при брони: -18,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,80
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis