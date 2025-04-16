Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,90
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
261,17
Экономия при брони: -25,82 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
409,26
Экономия при брони: -38,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,00
Экономия при брони: -21,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
248,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
248,60
Экономия при брони: -13,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
390,20
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
248,50
Экономия при брони: -13,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
391,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,83
Экономия при брони: -34,54 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,50
Экономия при брони: -12,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
255,79
Экономия при брони: -32,73 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
406,74
Экономия при брони: -28,59 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 38 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн