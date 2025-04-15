Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
255,70
Экономия при брони: -28,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,90
Экономия при брони: -33,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,60
Экономия при брони: -19,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,40
Экономия при брони: -30,40 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
128,75
Экономия при брони: -15,25 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,80
Экономия при брони: -30,90 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,50
Экономия при брони: -30,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
407,40
Экономия при брони: -50,50 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,50
Экономия при брони: -30,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,60
Экономия при брони: -19,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,60
Экономия при брони: -30,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
193,13
Экономия при брони: -22,88 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн