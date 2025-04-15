Днепр (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
358,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
213,00
Экономия при брони: -19,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,71
Экономия при брони: -20,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
194,75
Экономия при брони: -10,60 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
389,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
259,23
Экономия при брони: -13,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
316,42
Экономия при брони: -26,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
247,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
417,28
Экономия при брони: -29,91 грн