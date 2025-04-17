Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
255,52
Экономия при брони: -31,41 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
402,12
Экономия при брони: -49,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
256,10
Экономия при брони: -18,10 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
290,85
Экономия при брони: -11,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,50
Экономия при брони: -8,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
302,25
Экономия при брони: -22,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
255,70
Экономия при брони: -17,70 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,93
Экономия при брони: -32,91 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
405,93
Экономия при брони: -52,92 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
260,06
Экономия при брони: -38,82 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
409,27
Экономия при брони: -56,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
403,60
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
267,43
Экономия при брони: -31,58 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
405,96
Экономия при брони: -52,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
257,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
303,15
Экономия при брони: -23,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,20
Экономия при брони: -8,20 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
398,60
Экономия при брони: -25,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
387,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
258,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Хартил® таблетки 5 мг блистер №28
Egis
246,50
Экономия при брони: -8,50 грн
Хартил® таблетки 10 мг блистер №28
Egis
198,65
Экономия при брони: -12,20 грн