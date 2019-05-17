Важной частью лечения кишечных инфекций и отравлений наравне с достаточным употреблением воды является применение сорбентов. Одним из таких современных сорбентов является Атоксил. Однако сфера его применения в медицинской практике шире, а понимание механизмов действия препарата позволяет более рационально применять его в схемах лечения.

Как действует Атоксил

В основе Атоксила ― диоксид кремния в форме порошка высокой дисперсности. Это вещество имеет высокие сорбционные характеристики, благодаря чему реализуются такие его эффекты, как дезинтоксикационный, ранозаживляющий и противомикробный. При приеме внутрь диоксид кремния не оказывает резорбтивного действия, поскольку не всасывается слизистой оболочкой ЖКТ, но при этом эффективно работает как адсорбент в просвете ЖКТ ― избирательно поглощает разнообразные вещества, которые имеют как экзогенное, так и эндогенное происхождение. Среди них аллергены (как пищевые, так и бактериальные), продукты тканевого распада, гниения белков, лекарственные препараты, яды, антитела (инструкция МОЗ Украины), бактериальные токсины и т.д. Атоксил имеет очень высокую сорбционную емкость ― 1 г препарата способен адсорбировать токсины липопротеинового или протеинового генеза в количестве 600–800 мг (Абатуров А.Е., 2010).

Кроме того, диоксид кремния создает осмотический и концентрационный градиенты, за счет которых способствует экскреции в просвет ЖКТ токсических продуктов (олигопептидов, аминов, средних молекул и др.), которые в дальнейшем адсорбируются и выводятся наружу, из лимфы, интерстициальной ткани и кровотока (инструкция МЗ Украины).

Если же применять диоксид кремния местно, то он активно подсушивает раневую поверхность, благодаря чему улучшаются процессы отторжения нежизнеспособных тканей и тормозятся процессы распространения зоны некроза (Компендиум, 2019).

В каких случаях показан Атоксил

Атоксил применяется в нижеперечисленных ситуациях (инструкция МЗ Украины):

терапия острых кишечных инфекций (ОКИ) с преобладающим диарейным синдромом. В их число входят пищевые токсикоинфекции (ПТИ), сальмонеллез и пр.

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вирусные гепатиты (как А, так и В). Сорбирующие свойства препарата выступают дополнением к этиотропным и патогенетически обусловленным препаратам;

в хирургической практике ― для обработки трофических язв, ожогов, гнойных ран. Препарат выступает компонентом перевязочных мероприятий.

Клинический опыт применения Атоксила

Наибольший опыт применения Атоксила описан при ОКИ. ОКИ с диарейным синдромом (острый гастроэнтерит) ― это заболевание, которое распространено среди пациентов всех возрастов и характеризуется поражением ЖКТ с токсикозом и эксикозом (обезвоживанием). Одним из наиболее распространенных возбудителей этого заболевания является ротавирус (Няньковський С.Л., 2015). Важным нюансом ротавирусного гастроэнтерита является практически полное отсутствие воспалительных реакций в инфицированном ЖКТ. Заболевание развивается за счет нарушения процессов всасывания и транспорта ионов — в результате развивается осмотическая диарея (Маянский Н.А., 2015), обусловленная ферментативной дисфункцией. На сегодня наиболее рациональной тактикой лечения является адекватная регидратация с учетом исходных условий (возраст, масса тела) и потери воды с испражнениями и рвотой. Кроме регидратации, рекомендуется применять пробиотики и сорбенты (Няньковський С.Л., 2015). При легкой степени кишечных инфекций возможно лечиться в домашних условиях, а средняя и тяжелая степень заболевания (чаще развивается у детей младшего возраста в связи с несовершенством системы гомеостаза) может потребовать лечения в условиях стационара и даже интенсивной терапии. При наличии смешанной вирусно-бактериальной или бактериальной этиологии кишечной инфекции дополнительно назначаются антибактериальные препараты. Но решение об их назначении рассматривается индивидуально (Руженцова Т.А., 2017).

В результате исследований было установлено, что диоксид кремния оказывает цитопротекторное действие на кишечный эпителий (стабилизируется слизистый барьер, увеличивается продукция и улучшаются физико-химические свойства слизи, уменьшается деструкция мукозной мембраны). Благодаря этому препарат уменьшает кишечную гиперсекрецию и стимулирует всасывание электролитов и воды. Кроме того, антиадгезивное действие диоксида кремния препятствует инвазии инфекции (бактерий, вирусов) в слизистую оболочку ЖКТ (Абатуров А.Е., 2010).

Атоксил может применяться и как препарат для интестинального диализа ― своеобразной процедуры, при которой токсические вещества из крови секретируются в просвет кишки и затем абсорбируются. Такой метод может быть эффективен в комплексной терапии острой мезентериальной ишемии-реперфузии. В эксперименте на крысах было установлено (Слонецький Б.І., 2007), что при проведении интестинального диализа значительно снижается степень деструктивных изменений в тонкой кишке. Гистологически это было зафиксировано как сохранение целостности ворсин энтероцитов, их незначительная десквамация, сохранение ангиоархитектоники артериол и умеренное полнокровие венул слизистого слоя и брыжейки тонкой кишки, а также уменьшение отека и меньшая степень полинукреарной инфильтрации слизистой и подслизистой оболочек (по сравнению с группой контроля). Это же свойство используется в хирургической практике: Атоксил применяется для гастроэнтеросорбции после оперативных вмешательств с реинфузией крови с применением технологии Cell Saver (Шано В.П., 2014). Энтеросорбцию также рекомендуется проводить в ранний послеоперационный период (в течение 7–10 сут) для профилактики или лечения кишечной недостаточности после вмешательств на ЖКТ. Атоксил назначается до нормализации кишечной перистальтики и стула (Тхоревский А.В., 2019).

Описан опыт лечения артропатического псориаза (Дюдюн А.Д., 2014) с включением в комплексную схему Атоксила. Причем включение в схему терапии энтеросорбента ассоциировано со снижением уровня малонового диальдегида и возрастанием уровня каталазы и глутатионпероксидазы, что в целом характеризует повышение функциональной активности антиоксидантной системы.

В педиатрической практике (для детей в возрасте старше 1 года) Атоксил также назначается при гастроинтестинальных аллергиях. Причем для клинических проявлений пищевой аллергии свойственен полиморфизм — отмечаются как кожные, так и респираторные, гастроинтестинальные симптомокомплексы. При такой патологии назначается диета с учетом индивидуальной переносимости (о чем известно из анамнеза или аллерген устанавливается по результатам клинико-лабораторного обследования), сорбенты, антигистаминные средства системного действия и местные десенсибилизирующие препараты (Охотникова Е.Н., 2015).

Атоксил в высоких дозах (до 12 г/сут) в сочетании с лактулозой также может применяться для снижения эндогенной интоксикации (в частности гипераммониемии) путем энтеросорбции у пациентов с острой печеночной дисфункцией — тяжелым осложнением, которое сопровождает панкреонекроз, распространенный перитонит и т.д. Причем этот метод может использоваться как в условиях общесоматических отделений, так и отделений интенсивной терапии. Нюансом является то, что в общесоматических отделениях пациент принимает суспензию per os самостоятельно, а в отделении интенсивной терапии ее вводят через постоянный желудочный зонд (Закотянский О.П., 2013). Этот же метод может быть рекомендован как вспомогательный для облегчения состояния детей с аномалиями развития печени, которые сопровождаются нарушением ее функции (Омельченко Е.В., 2015).

Описан также опыт применения Атоксила в комплексном лечении бактериальной ангины. При его применении достигается снижение эндотоксемии (Rymarenko N.V., 2012), которая существенно отягчает течение заболевания.

Атоксил зарекомендовал себя в гинекологической практике: препарат применяется при перевязках послеоперационных ран в случае развития гнойно-некротических осложнений. Слой сорбента наносят на рану в течение 1-й фазы раневого процесса после удаления гноя и некротических масс и промывания ее раствором антисептика (при необходимости ежедневно или несколько раз в день). Спустя 2–3 сут после установленного очищения раны наступает 2-я фаза раневого процесса, и от таких процедур переходят к мазевым повязкам (Железная А.А., 2006). Также диоксид кремния в форме водной суспензии подходит для промывания гнойно-некротических полостей (Компендиум, 2019).

Атоксил показан и при глубоких ожогах или ожогах большой площади. Причем его применение показано как локально, так и внутрь. Обоснованием этого считается значительная эндогенная интоксикация ― ее источником являются как сама ожоговая рана, так и продукты распада тканей в околораневой зоне, а также продукты жизнедеятельности колонизировавшей ее микробной флоры (Фисталь Э.Я., 2006)..

Как и другие адсорбирующие препараты, Атоксил рекомендуется применять у детей с синдромом короткой тонкой кишки. Эта патология развивается, если по какой-либо причине (травма, болезнь Крона и т.д.) нарушаются процессы пассажа химуса, секреции и всасывания жидкости, а также изменения бактериальной флоры ЖКТ. Сорбент назначается с целью связывания избытка органических кислот, которые могут способствовать повышению осмолярности кишечного содержимого, что приводит к усилению диареи (Грона В.Н., 2010).

Также диоксид кремния в качестве орального сорбента показан при отравлении ядами бытового происхождения, лекарственными средствами или этиловым спиртом (Компендиум, 2019). Важно учитывать, что последний секретируется слизистыми оболочками ЖКТ, поэтому даже если прошло много времени после употребления этанола, для улучшения дезинтоксикации все равно показаны сорбенты.

Интересной является рекомендация применять Атоксил в качестве одного из этапов лечения гельминтозов у детей. Такая рекомендация связана с тем, что продукты распада паразита (гибель его в результате эффективной антигельминтной терапии) и продукты его жизнедеятельности могут вызвать тяжелый эндотоксикоз или аллергические реакции, которые угрожают жизни ребенка. Поэтому за 3–5 дней до непосредственного приема антигельминтного препарата пациенту назначаются десенсибилизирующая терапия (таблетированные антигистаминные лекарственные средства) и энтеросорбенты (Ершова И.Б., 2015).

Что важно знать при применении Атоксила

Атоксил принимают внутрь в форме суспензии. Для этого необходимое количество порошка растворяют в чистой воде и тщательно размешивают до образования однородной суспензии. Категорически запрещено принимать порошок внутрь в сухом виде (инструкция МЗ Украины) ― из-за его мелкодисперсности существует риск поперхивания. В случае невозможности выпить суспензию (например пациент без сознания) ее вводят через желудочный зонд.

При комбинации Атоксила с другими препаратами следует учитывать, что диоксид кремния способен адсорбировать и их, что повлияет на эффективность последних. Например, при сочетании с ацетилсалициловой кислотой может наблюдаться усиление процессов дезагрегации тромбоцитов. Также Атоксил является синергистом никотиновой кислоты и симвастатина ― при их сочетанном приеме наблюдается изменения липидного спектра крови: повышаются уровни ЛПВП и ХС, снижается уровень атерогенных фракций. Поэтому для лучшего контроля над терапевтическими эффектами следует соблюдать интервал (как минимум 1 ч) между их приемом.

При местном применении порошок наносят на раневую поверхность слоем толщиной 3–5 мм и укрывают рану асептической повязкой. Эффективность терапии гнойно-воспалительных процессов можно потенцировать, если сочетать Атоксил с растворами антисептиков (хлоргексидина биглюконат, растворы нитрофуранов) (инструкция МЗ Украины).

Заключение

Атоксил ― простой, удобный и универсальный сорбент, который можно применять различными способами (внутрь и наружно). Он безопасен и доступен для применения как в амбулаторной практике, так и в интенсивной терапии.