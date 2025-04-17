Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -104,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,10
Экономия при брони: -53,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
150,96
Экономия при брони: -4,53 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
423,00
Экономия при брони: -12,69 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
561,60
Экономия при брони: -56,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
436,23
Экономия при брони: -94,05 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -104,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,30
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,45
Экономия при брони: -22,71 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,56
Экономия при брони: -62,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
536,15
Экономия при брони: -101,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
474,20
Экономия при брони: -94,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
151,61
Экономия при брони: -8,09 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
392,80
Экономия при брони: -20,97 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,88
Экономия при брони: -74,96 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
242,35
Экономия при брони: -52,25 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
117,31
Экономия при брони: -19,57 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
418,35
Экономия при брони: -51,44 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,51
Экономия при брони: -81,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
214,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
542,70
Экономия при брони: -66,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
149,58
Экономия при брони: -6,06 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,01
Экономия при брони: -53,72 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,61
Экономия при брони: -99,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,27
Экономия при брони: -22,53 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
439,51
Экономия при брони: -72,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
544,92
Экономия при брони: -95,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм