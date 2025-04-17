Киев
Атоксил (Atoxil)

Атоксил (Atoxil)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -104,50 грн
380,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,10
Экономия при брони: -53,00 грн
476,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
457,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
150,96
Экономия при брони: -4,53 грн
146,43 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
423,00
Экономия при брони: -12,69 грн
410,31 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
561,60
Экономия при брони: -56,20 грн
505,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
457,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
436,23
Экономия при брони: -94,05 грн
342,18 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
476,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -104,50 грн
380,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,30
Экономия при брони: -53,20 грн
476,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,45
Экономия при брони: -22,71 грн
97,74 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,56
Экономия при брони: -62,60 грн
366,96 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
536,15
Экономия при брони: -101,98 грн
434,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
474,20
Экономия при брони: -94,00 грн
380,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
476,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
421,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
475,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
151,61
Экономия при брони: -8,09 грн
143,52 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
392,80
Экономия при брони: -20,97 грн
371,83 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,88
Экономия при брони: -74,96 грн
465,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
357,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
423,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
242,35
Экономия при брони: -52,25 грн
190,10 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,00 грн
476,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
102,20 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
363,90 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
441,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
117,31
Экономия при брони: -19,57 грн
97,74 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
418,35
Экономия при брони: -51,44 грн
366,91 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,51
Экономия при брони: -81,36 грн
450,15 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
214,50
Экономия при брони: -24,40 грн
190,10 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
542,70
Экономия при брони: -66,60 грн
476,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
357,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
423,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
149,58
Экономия при брони: -6,06 грн
143,52 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,01
Экономия при брони: -53,72 грн
366,29 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,61
Экономия при брони: -99,16 грн
434,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
457,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,27
Экономия при брони: -22,53 грн
97,74 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
439,51
Экономия при брони: -72,60 грн
366,91 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
544,92
Экономия при брони: -95,50 грн
449,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
457,00 грн
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