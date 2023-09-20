внутрь, за 1 ч до приема пищи. Острые кишечные инфекции и токсикоинфекции — по 2–3 г 3 раза в сутки. Тяжелый диарейный синдром — в 1-е сутки разовая доза составляет 4–6 г, средняя суточная доза — 12 г. Курс лечения — 3–5 дней. Острые пероральные отравления лекарственными средствами, в том числе сильнодействующими, этанолом и ядовитыми веществами, в зависимости от тяжести состояния, разовая доза определяется из расчета 0,1–0,15 мг/кг массы тела (в среднем — 7–10 г) в 2–3 приема. При тяжелых формах отравлений — через зонд в желудок после его промывания, каждые 4–6 ч в течение всей токсикогенной фазы отравления. Максимальная суточная доза — 24 г. Алкогольный абстинентный синдром — по 2–4 г 3–4 раза в сутки в течение 3–4 дней. Пищевая и лекарственная аллергия — по 2–3 г 2–3 раза в сутки за 1 ч до еды или через 1,5–2 ч после приема пищи и лекарственных средств. Курс лечения — 10–15 дней.

Местно, после предварительной обработки раневой поверхности, препарат накладывают слоем 4–6 мм; поверхность раны закрывают сухой асептической повязкой. Перевязки выполняют с интервалом 1–2 дня.

Проточные или фракционные промывания проводят 1–3% водной взвесью 1–6 раз в сутки до получения промывных вод, идентичных по окраске и консистенции применяемой взвеси, и завершают заполнением полости водной взвесью препарата.