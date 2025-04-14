Днепр (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,33
Экономия при брони: -16,20 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
430,08
Экономия при брони: -54,66 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
546,41
Экономия при брони: -96,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
136,70
Экономия при брони: -20,57 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
430,40
Экономия при брони: -54,98 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
537,20
Экономия при брони: -87,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,37
Экономия при брони: -44,01 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
443,35
Экономия при брони: -28,03 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
546,56
Экономия при брони: -65,52 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
150,80
Экономия при брони: -35,20 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -107,30 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -56,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
2.5 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №10
Орисил-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -107,30 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,30
Экономия при брони: -56,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
134,68
Экономия при брони: -26,45 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,73
Экономия при брони: -45,18 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
534,53
Экономия при брони: -85,23 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,06
Экономия при брони: -12,79 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,20
Экономия при брони: -57,72 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
545,28
Экономия при брони: -95,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
452,10
Экономия при брони: -93,57 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
532,90
Экономия при брони: -56,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
130,50
Экономия при брони: -22,27 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
417,39
Экономия при брони: -41,84 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
530,28
Экономия при брони: -80,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,93
Экономия при брони: -24,70 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,17
Экономия при брони: -49,62 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,16
Экономия при брони: -90,86 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
134,77
Экономия при брони: -13,46 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
424,32
Экономия при брони: -35,46 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
539,08
Экономия при брони: -89,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
130,94
Экономия при брони: -21,20 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
418,80
Экономия при брони: -43,65 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
522,72
Экономия при брони: -73,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
135,19
Экономия при брони: -25,45 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,65
Экономия при брони: -50,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,27
Экономия при брони: -82,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
128,10
Экономия при брони: -14,77 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
416,34
Экономия при брони: -41,42 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,95
Экономия при брони: -77,74 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм