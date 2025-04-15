Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
440,00
Экономия при брони: -104,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
512,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
460,00
Экономия при брони: -128,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
131,01
Экономия при брони: -6,30 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
532,38
Экономия при брони: -96,63 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
458,38
Экономия при брони: -17,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,00
Экономия при брони: -16,08 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
422,18
Экономия при брони: -45,35 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
536,37
Экономия при брони: -86,68 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
484,70
Экономия при брони: -108,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
434,16
Экономия при брони: -55,12 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
131,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
500,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
131,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
500,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
133,40
Экономия при брони: -18,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
475,90
Экономия при брони: -99,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
26,51
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
136,61
Экономия при брони: -4,57 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
416,94
Экономия при брони: -15,61 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,72
Экономия при брони: -27,85 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
474,20
Экономия при брони: -98,10 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,40
Экономия при брони: -54,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,58
Экономия при брони: -23,64 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
424,04
Экономия при брони: -84,13 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
538,73
Экономия при брони: -102,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
127,34
Экономия при брони: -4,46 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
417,63
Экономия при брони: -55,21 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
521,26
Экономия при брони: -86,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
134,20
Экономия при брони: -11,09 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
422,51
Экономия при брони: -62,52 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
527,35
Экономия при брони: -91,30 грн