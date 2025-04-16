Киев
Атоксил (Atoxil)

Атоксил (Atoxil)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
416,54
Экономия при брони: -58,31 грн
358,23 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
519,90
Экономия при брони: -76,83 грн
443,07 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
473,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
193,88
Экономия при брони: -42,52 грн
151,36 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,20
Экономия при брони: -58,90 грн
474,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
124,59
Экономия при брони: -6,47 грн
118,12 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,08
Экономия при брони: -53,08 грн
372,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,06
Экономия при брони: -106,16 грн
433,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
113,65 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
358,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
416,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
475,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
635,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
121,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
455,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
360,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
405,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
124,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
447,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,00
Экономия при брони: -50,60 грн
378,40 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
523,50
Экономия при брони: -49,20 грн
474,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
129,59
Экономия при брони: -6,81 грн
122,78 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,37
Экономия при брони: -53,66 грн
371,71 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,42
Экономия при брони: -95,05 грн
445,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
131,06
Экономия при брони: -8,28 грн
122,78 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
430,16
Экономия при брони: -57,80 грн
372,36 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
546,51
Экономия при брони: -101,14 грн
445,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
321,75
Экономия при брони: -37,95 грн
283,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
523,60
Экономия при брони: -49,30 грн
474,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
104,37 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
367,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
427,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
278,85
Экономия при брони: -32,89 грн
245,96 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,60
Экономия при брони: -54,30 грн
474,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
150,15
Экономия при брони: -17,71 грн
132,44 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,20
Экономия при брони: -58,90 грн
474,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,16
Экономия при брони: -14,29 грн
105,87 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
386,01
Экономия при брони: -25,73 грн
360,28 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
544,46
Экономия при брони: -105,41 грн
439,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
113,27 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
341,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
411,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
419,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
488,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
119,28
Экономия при брони: -13,55 грн
105,73 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,41
Экономия при брони: -61,82 грн
363,59 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
530,97
Экономия при брони: -91,55 грн
439,42 грн
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