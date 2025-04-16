Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
416,54
Экономия при брони: -58,31 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
519,90
Экономия при брони: -76,83 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
193,88
Экономия при брони: -42,52 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,20
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
124,59
Экономия при брони: -6,47 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,08
Экономия при брони: -53,08 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,06
Экономия при брони: -106,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,00
Экономия при брони: -50,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
523,50
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
129,59
Экономия при брони: -6,81 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,37
Экономия при брони: -53,66 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,42
Экономия при брони: -95,05 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
131,06
Экономия при брони: -8,28 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
430,16
Экономия при брони: -57,80 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
546,51
Экономия при брони: -101,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
321,75
Экономия при брони: -37,95 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
523,60
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
278,85
Экономия при брони: -32,89 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,60
Экономия при брони: -54,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
150,15
Экономия при брони: -17,71 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,20
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,16
Экономия при брони: -14,29 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
386,01
Экономия при брони: -25,73 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
544,46
Экономия при брони: -105,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
119,28
Экономия при брони: -13,55 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,41
Экономия при брони: -61,82 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
530,97
Экономия при брони: -91,55 грн