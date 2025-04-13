Киев (адрес не указан)
Доступно в 965 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №10
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №10
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
266,59
Экономия при брони: -48,07 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №10
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
148,00
Экономия при брони: -30,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
485,20
Экономия при брони: -86,30 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
532,10
Экономия при брони: -41,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
138,40
Экономия при брони: -22,16 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
412,40
Экономия при брони: -15,21 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
621,40
Экономия при брони: -146,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
501,10
Экономия при брони: -107,60 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
617,00
Экономия при брони: -142,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
117,69
Экономия при брони: -9,78 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
429,10
Экономия при брони: -43,25 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,25
Экономия при брони: -83,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
133,60
Экономия при брони: -28,66 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
493,97
Экономия при брони: -100,47 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
635,00
Экономия при брони: -164,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм