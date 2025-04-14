Одесса (адрес не указан)
Доступно в 359 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
151,33
Экономия при брони: -6,00 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
419,64
Экономия при брони: -26,25 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,15
Экономия при брони: -75,18 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
149,57
Экономия при брони: -4,74 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
416,18
Экономия при брони: -27,08 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
519,45
Экономия при брони: -33,98 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
116,80
Экономия при брони: -4,36 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,84
Экономия при брони: -48,70 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,20
Экономия при брони: -81,61 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
117,16
Экономия при брони: -5,99 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
424,72
Экономия при брони: -47,58 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
539,60
Экономия при брони: -92,52 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
475,70
Экономия при брони: -89,20 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
532,10
Экономия при брони: -52,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм