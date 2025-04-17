Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
116,24
Экономия при брони: -10,72 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
422,02
Экономия при брони: -52,91 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
536,17
Экономия при брони: -100,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
363,52
Экономия при брони: -73,88 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
293,26
Экономия при брони: -27,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
120,27
Экономия при брони: -14,75 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
439,51
Экономия при брони: -46,26 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
535,34
Экономия при брони: -99,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
315,38
Экономия при брони: -64,35 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,30
Экономия при брони: -50,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
364,65
Экономия при брони: -36,38 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
530,60
Экономия при брони: -47,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
460,46
Экономия при брони: -93,57 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
319,98
Экономия при брони: -30,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
119,45
Экономия при брони: -13,93 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
426,01
Экономия при брони: -56,90 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,72
Экономия при брони: -95,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
118,30
Экономия при брони: -12,78 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
439,11
Экономия при брони: -70,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
536,10
Экономия при брони: -100,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
475,90
Экономия при брони: -89,70 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
138,28
Экономия при брони: -24,48 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
383,68
Экономия при брони: -14,65 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
532,33
Экономия при брони: -93,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
126,60
Экономия при брони: -12,80 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
421,66
Экономия при брони: -52,32 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
535,71
Экономия при брони: -96,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
475,70
Экономия при брони: -89,50 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,30
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
134,44
Экономия при брони: -36,18 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
440,63
Экономия при брони: -69,61 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
546,30
Экономия при брони: -96,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
116,93
Экономия при брони: -10,05 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
417,02
Экономия при брони: -51,35 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,82
Экономия при брони: -80,27 грн