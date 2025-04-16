Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
235,95
Экономия при брони: -29,92 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
119,33
Экономия при брони: -19,52 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
425,57
Экономия при брони: -55,87 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
540,67
Экономия при брони: -109,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
500,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
134,46
Экономия при брони: -31,45 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
423,35
Экономия при брони: -41,06 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
528,40
Экономия при брони: -78,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
133,09
Экономия при брони: -33,55 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
436,21
Экономия при брони: -74,17 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
531,32
Экономия при брони: -100,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
132,78
Экономия при брони: -30,30 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
424,68
Экономия при брони: -59,92 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
530,06
Экономия при брони: -86,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
118,86
Экономия при брони: -7,05 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
433,38
Экономия при брони: -68,62 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
529,11
Экономия при брони: -85,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
145,41
Экономия при брони: -33,03 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,10
Экономия при брони: -57,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
107,01
Экономия при брони: -4,53 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,81
Экономия при брони: -56,05 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
534,63
Экономия при брони: -91,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
118,39
Экономия при брони: -4,71 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
419,68
Экономия при брони: -55,76 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,20
Экономия при брони: -97,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
146,50 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
290,82
Экономия при брони: -66,06 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
542,70
Экономия при брони: -67,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
119,83
Экономия при брони: -6,15 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
434,29
Экономия при брони: -70,37 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
539,70
Экономия при брони: -103,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Атоксил порошок 10 г флакон №1
Орисил-Фарм
118,53
Экономия при брони: -4,85 грн
Атоксил порошок 2 г пакетик-саше №20
Орисил-Фарм
420,21
Экономия при брони: -56,29 грн
Атоксил гель гель стик-пакетик №20
Орисил-Фарм
533,86
Экономия при брони: -98,11 грн