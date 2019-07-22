Анжелик (Angeliq®) (168974) - инструкция по применению ATC-классификация
Анжелик инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Анжелик содержит 17β-эстрадиол, по своим химическим и биологическим свойствам идентичный эстрадиолу, вырабатывающемуся в организме человека, и синтетический прогестаген, дроспиренон. 17β-Эстрадиол обеспечивает заместительную гормональную терапию во время и после менопаузального периода. Дополнительное включение дроспиренона позволяет регулировать кровотечения и предотвращает развитие обусловленной эстрогенами гиперплазии эндометрия.
Влияние эстрадиола
Угнетение функции яичников, сопровождающейся уменьшением выработки эстрогенов и прогестагенов в организме, предопределяет климактерический синдром, характеризующийся вазомоторными и органическими симптомами. Для устранения этих нарушений назначается заместительная гормональная терапия (ЗГТ).
Эстрадиол — наиболее эффективный из всех физиологических эстрогенов и имеет наибольшее сродство к рецепторам эстрогенов. К целевым органам, на которые влияет эстроген, принадлежат матка, гипоталамус, гипофиз, влагалище, молочные железы, кости (а именно клетки остеокласты).
Среди других эффектов эстрогена следует отметить снижение концентраций инсулина и глюкозы в крови, местные вазоактивные эффекты, опосредствованные рецепторами, а также независимое от рецепторов влияние на мышцы сосудов. Рецепторы эстрогенов были выявлены в сердце и коронарных артериях.
Пероральный прием естественных эстрогенов оказывает положительный эффект в некоторых случаях гиперхолестеринемии, обеспечивая максимальное метаболическое действие печени на липиды.
После одного года терапии препаратом Анжелик средние показатели изменений концентрации ХС ЛПВП были незначительными. При одновременном применении 1 мг дроспиренона определяли небольшой рост этих показателей на 1,1%; при использовании 2 и 3 мг дроспиренона этот показатель снижался на 1,6 и 3,4% соответственно. Концентрация ХС ЛПНП в сыворотке снижалась в среднем на 11 (1 мг дроспиренона), 14 (2 мг дроспиренона) и 13% (3 мг дроспиренона) по сравнению со снижением на 9% после одного года монотерапии 1 мг эстрадиола.
Вероятно, что комбинированные препараты с дроспиреноном ослабляют рост концентрации ТГ, обусловленный монотерапией 1 мг эстрадиола. После одного года лечения 1 мг эстрадиола концентрации ТГ у пациенток в среднем превышали исходный уровень приблизительно на 18, по сравнению со средним ростом, 9 (1 мг дроспиренона), 5 (2 мг дроспиренона) и 4% — при комбинации 1 мг эстрадиола с дроспиреноном.
Терапия препаратом Анжелик в течение 2 лет приводит к росту минеральной плотности костной ткани во всем теле, в поясничном отделе позвоночника и костях таза приблизительно на 3–5%. Продолжительная ЗГТ снижает риск переломов периферических костей у женщин в постменопаузальный период.
ЗГТ также положительно влияет на содержание коллагена в коже, плотность кожи и может задержать процесс образования морщин.
Монотерапия эстрогенами в зависимости от дозы стимулирует митотическую активность и разрастание эндометрия, что приводит к увеличению количества случаев гиперплазии эндометрия и возрастанию риска развития карциномы эндометрия. Для предотвращения гиперплазии эндометрия необходимо комбинировать эстроген с любым прогестагеном.
Влияние дроспиренона
Фармакодинамические свойства дроспиренона подобны действию естественного прогестерона.
Прогестагенное действие
Дроспиренон — сильный прогестаген, осуществляющий центральное ингибирующее действие на систему гипоталамус-гипофиз-половые железы. У женщин детородного возраста дроспиренон обеспечивает контрацептивный эффект; при монотерапии дроспиреноном происходит торможение процесса овуляции. Минимально необходимая для торможения овуляции доза дроспиренона составляет 2 мг/сут. Полная трансформация эндометрия под влиянием эстрогена достигается при дозах 4–6 мг/сут на протяжении 10 дней (40–60 мг на цикл).
Анжелик — комбинированный препарат для беспрерывной ЗГТ, позволяющий избежать регулярных кровотечений отмены, отмечающихся при циклической или фазовой ЗГТ. Кровотечения и кровянистые выделения, «мажущиеся», в первые месяцы лечения довольно часты, но со временем количество их уменьшается. Во время приема Анжелик (2 мг дроспиренона) процент случаев аменореи быстро возрос до 81% уже в 6-м цикле, затем до 86% — в 12-м цикле и до 91% — в 24-м цикле.
После 12 мес терапии препаратом Анжелик у 72–82% женщин отмечали атрофию эндометрия. Комбинация составляющих препарата Анжелик эффективно препятствует развитию вызванной эстрогенами гиперплазии эндометрия. При клинических исследованиях у женщин, получавших разные дозы действующего вещества препарата, гиперплазии эндометрия выявлено не было.
Антиминералокортикоидная активность
Дроспиренон обладает конкурирующим антагонистическим действием альдостерона. Антигипертензивное действие наиболее выражено у женщин с гипертензией при повышении доз дроспиренона. После 12 нед терапии 1 мг эстрадиола/3 мг дроспиренона средние показатели АД снизились (систолическое/диастолическое на 14–8 мм рт. ст., по сравнению с плацебо — 6–3 мм рт. ст.). Не ожидается соответствующих изменений АД у женщин с нормальным АД.
При применении препарата Анжелик средняя масса тела уменьшалась в течение 12 мес лечения на 1,1–1,2 кг (по 2 мг дроспиренона ежедневно), тогда как у пациенток, получающих монотерапию эстрадиолом, отмечали увеличение массы тела на 0,5 кг.
Во время клинического исследования у женщин, получающих дроспиренон в комплексе с эстрадиолом, определяли более низкую частоту возникновения периферических отеков по сравнению с пациентками, получающими монотерапию эстрадиолом.
Антиандрогенная активность
Как и естественные прогестероны, дроспиренон обладает антиандрогенными свойствами.
Влияние на углеводный обмен
Дроспиренон не обладает глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активностью и не влияет на толерантность к глюкозе и инсулинорезистентность. При использовании Анжелик толерантность к глюкозе не меняется.
Прочие свойства
Анжелик положительно влияет на состояние здоровья и качество жизни. По данным опроса, благоприятное воздействие препарата Анжелик значительно превысило эффект по сравнению с монотерапией эстрадиолом. Этот высокий показатель объясняется главным образом улучшением соматических симптомов, уменьшением выраженности ощущения беспокойства/страхов, а также когнитивных нарушений.
По данным многочисленных исследований, при применении комбинации конъюгированных эквинных эстрогенов с медроксипрогестерона ацетатом допускается, что уровень заболеваемости раком толстого кишечника у женщин, получающих ЗГТ, снижается. При монотерапии конъюгированными эквинными эстрогенами снижения риска развития данной патологии не отмечали.
Дроспиренон
После перорального приема дроспиренон быстро и почти полностью абсорбируется. Как указано в приведенной ниже таблице, максимальные концентрации вещества в сыворотке крови достигаются приблизительно через 1 ч после одно- и многократного перорального приема Анжелик. Фармакокинетические характеристики дроспиренона зависят от полученной дозы в пределах 1–4 мг. Биодоступность составляет 76–85% и не зависит от приема пищи.
|Фармакокинетический параметр
|Анжелик 1 мг (дроспиренона)
|Анжелик 2 мг* (дроспиренона)
|Анжелик 3 мг* (дроспиренона)
|Максимальная концентрация, однократный прием (нг/мл)
|11,6
|21,9
|32,2
|Максимальная концентрация, равновесная концентрация, (нг/мл)
|17,6
|35,9
|54,1
|Площадь под кривой (AUC, 0–24 ч), однократный прием, (нг/мл)
|82,1
|161
|240
|Площадь под кривой (AUC, 0–24 ч), равновесная концентрация, (нг/мл)
|194
|408
|623
*Данные для Анжелик-2 мг и Анжелик-3 мг рассчитывались путем интерполяции исследованных доз 1 мг дроспиренона + 1 мг эстрадиола и 4 мг дроспиренона + 1 мг эстрадиола.
После перорального приема концентрация дроспиренона в сыворотке крови снижается на протяжении двух фаз со средним конечным периодом полувыведения продолжительностью около 35–39 ч. Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином, не связывается с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПС, SHBG), и глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК, CBG). В виде свободного стероида в сыворотке крови присутствуют только 3–5% общей концентрации дроспиренона. Средний кажущийся объем распределения дроспиренона составляет 3,7–4,2 л/кг.
После перорального приема дроспиренон в значительной мере метаболизируется. Основными метаболитами в плазме являются кислотная форма дроспиренона, получаемая вследствие раскрытия лактонного кольца, а также 4,5 дигидро-дроспиренон — 3-сульфат. Оба метаболита образуются без участия Р450-зависимой системы. Согласно данным исследований in vitro, дроспиренон незначительно метаболизируется цитохромом Р450 3А4.
Полный клиренс дроспиренона из сыворотки составляет 1,2–1,5 мл/мин/кг. Лишь очень незначительные количества дроспиренона экскретируются в неизмененном виде. Метаболиты дроспиренона выводятся с фекалиями и мочой в соотношении около 1,2:1,4. Период полувыведения метаболитов с мочой и фекалиями — до 40 ч.
В представленной выше таблице указаны максимальные равновесные концентрации (AUC) дроспиренона в сыворотке крови, достигающиеся в ходе лечения. AUC достигается приблизительно через 10 дней ежедневного приема Анжелик.
Эстрадиол
После перорального приема эстрадиол быстро и полностью абсорбируется. Во время абсорбции и первого прохождения через печень эстрадиол значительно метаболизируется, что сокращает абсолютную биодоступность эстрогена после перорального приема приблизительно до 5% полученной дозы. Максимальная концентрация — около 22 пг/мл, достигалась через 6–8 ч после однократного перорального приема Анжелик. На биодоступность эстрадиола прием пищи не влияет.
При пероральном приеме Анжелик в течение 24-часового интервала между приемом доз препарата отмечают лишь постепенное изменение концентрации эстрадиола в сыворотке. В связи с большим объемом циркулирующих сульфатов и глюкуронидов эстрогена, с одной стороны, и энтеропеченочной рециркуляции, с другой, конечный период полувыведения эстрадиола длится около 13–20 ч после перорального приема.
Эстрадиол неспецифично связывается с сывороточным альбумином и специфично — с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПС). В виде свободного стероида циркулирует лишь 1–2% эстрадиола, 40–45% связано с ГСПС. Принятый перорально эстрадиол индуцирует образование ГСПС, что влияет на распределение сывороточных белков. Вследствие этого часть эстрадиола, связанного с ГСПС, увеличивается, а часть связанного с альбумином и свободного — уменьшается, что указывает на нелинейный характер фармакокинетики эстрадиола после перорального приема препарата Анжелик. Кажущийся объем распределения эстрадиола после однократного в/в введения составляет около 1 л/кг.
Эстрадиол быстро метаболизируется, при этом кроме эстрона и эстрона сульфата образуется большое количество других метаболитов и конъюгатов. В качестве фармакологически активных метаболитов эстрадиола известны эстрон и эстриол. В значительных концентрациях в плазме крови определялся только эстрон. Содержание эстрона в сыворотке приблизительно в 6 раз превышает концентрацию эстрадиола. Концентрации конъюгатов эстрона в сыворотке крови приблизительно в 26 раз выше, чем соответствующие концентрации свободного эстрона.
Метаболический клиренс составляет около 30 мл/мин/кг. Метаболиты эстрадиола выводятся с мочой и желчью с периодом полувыведения приблизительно в 1 день.
После ежедневного перорального приема препарата Анжелик равновесная концентрация эстрадиола достигается через 5 дней. Концентрация эстрадиола в сыворотке кумулирует приблизительно в 2 раза. При 24-часовом интервале дозирования АUС эстрадиола в сыворотке колеблется в пределах 20–43 мг/мл после приема Анжелик.
Показания Анжелик
ЗГТ для лечения климактерического синдрома у женщин в постменопаузальный период, включая вазомоторные симптомы (приливы жара и приступы потливости), нарушение сна, депрессивные изменения настроения, нервозность и атрофические изменения урогенитального тракта, обусловленные недостаточным производством эндогенного эстрогена вследствие наступления естественной менопаузы, гипогонадизма, стерилизации или первичной дисфункции яичников у женщин с неудаленной маткой.
Профилактика постменопаузального остеопороза.
Применение Анжелик
если женщина не принимает эстрогены или переходит на прием препарата Анжелик после применения другого комбинированного препарата для непрерывного приема, то она может начинать лечение в любое время. Пациентки, которые переходят на прием препарата Анжелик после применения циклического комбинированного препарата для ЗГТ, должны начинать прием после окончания очередного менструальноподобного кровотечения.
Ежедневно принимают по одной таблетке. Каждая блистерная упаковка рассчитана на 28-дневный курс лечения. Таблетки глотают не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, независимо от приема пищи. Лечение проводится беспрерывно, то есть следующую упаковку таблеток начинают сразу же после окончания предыдущей. Желательно принимать таблетки в одно и то же время ежедневно. Пропущенную таблетку следует принять как можно скорее. Если опоздание в приеме таблетки составляет более 24 ч, дополнительную таблетку принимать не нужно. При пропуске нескольких приемов таблеток может начаться кровотечение.
Противопоказания
ЗГТ нельзя применять ни при одном из приведенных ниже состояний. Если любое из этих состояний возникнет при проведении ЗГТ, прием препарата следует немедленно прекратить.
Вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
Диагностированный рак молочной железы или подозрение на него.
Диагностированные предопухолевые состояния или злокачественные опухоли, зависимые от половых стероидов, или подозрение на их наличие.
Опухоли печени в данное время или в анамнезе (доброкачественные или злокачественные).
Тяжелые заболевания печени.
Тяжелое заболевание почек в данное время или в анамнезе, до нормализации показателей почечной функции.
Артериальная тромбоэмболия в острой стадии (например инфаркт миокарда, инсульт).
Обострение тромбоза глубоких вен, тромбоэмболические нарушения в данное время или сведения о данных заболеваниях в анамнезе.
Тяжелая форма гипертриглицеридемии.
Период беременности и кормления грудью.
Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных компонентов препарата.
Побочные эффекты
ниже приведена частота распределения различных побочных эффектов при приеме препарата Анжелик. Эти показатели основываются на частоте побочных реакций, зарегистрированных во время четырех клинических исследований III фазы (1532 женщины группы риска). Считается, что связь между этими реакциями и приемом препарата Анжелик (содержание дроспиренона: 1,2 или 3 мг) по крайней мере вероятна.
В начале терапии (первые несколько месяцев) могут отмечать кровянистые выделения. Эти явления, как правило, временные и частота их снижается во время продолжения лечения. Одним из распространенных симптомов (отмечают приблизительно у каждой пятой женщины) является боль в молочной железе.
Частота: распространенные (≥1/100, <1/10)
Со стороны организма в целом: абдоминальная боль или вздутие живота, астения, боль в конечностях.
Со стороны системы пищеварения: тошнота.
Со стороны нервной системы: головная боль, перепады настроения, приливы жара, нервозность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: доброкачественные новообразования в молочных железах, увеличение молочных желез.
Со стороны урогенитальной системы: увеличение фибромы матки, новообразования шейки матки, лейкоррея.
Частота: нераспространенные (≥1/1000, <1/100).
Со стороны организма в целом: боль в спине или области таза, озноб, недомогание, изменения лабораторных показателей.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: мигрень, гипертензия, боль в грудной клетке, сердцебиение, варикозное расширение вен, тромбоз вен, поверхностный тромбофлебит, вазодилатация.
Со стороны системы пищеварения: желудочно-кишечные нарушения, повышенный аппетит, повышение функциональной активности печени.
Обмен веществ: генерализованный или местный отек, увеличение массы тела, гиперлипидемия.
Со стороны скелетно-мышечной системы: мышечные судороги, артралгия.
Со стороны нервной системы: бессонница, головокружение, снижение либидо, снижение способности к концентрации, парестезии, повышенная потливость, беспокойство, сухость во рту, вертиго.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны кожи и подкожных тканей: алопеция, заболевания кожи или волос, гирсутизм, карцинома молочных желез, нагрубание молочных желез.
Со стороны органов восприятия: нарушение вкуса.
Со стороны урогенитальной системы: вульвовагинит, заболевания эндометрия и шейки матки, кровотечения, дисменорея, киста яичника, инфекционные заболевания мочевых путей или недержание мочи.
Крайне редко у женщин, получающих ЗГТ, выявляли узловую эритему, экссудативную мультиформную эритему, хлоазму и геморрагический дерматит.
Особые указания
Анжелик не применяется в качестве контрацептивного средства.
При наличии или обострении какого-либо из указанных ниже заболеваний/факторов риска перед началом или продолжением ЗГТ рекомендуется тщательно взвесить соотношение пользы и риска применения препарата.
Венозная тромбоэмболия
Результаты эпидемиологических и рандомизированно-контролируемых исследований дают основания предполагать, что ЗГТ может быть связана с ростом относительного риска развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ), то есть тромбоза глубоких вен или легочной эмболии. Поэтому назначая ЗГТ женщинам с фактором риска развития ВТЭ, следует тщательно взвесить соотношение риска и пользы применения препарата.
К общепризнанным факторам риска развития ВТЭ принадлежат: личный и семейный анамнез (случай ВТЭ у близкого родственника в относительно раннем возрасте может свидетельствовать о генетической склонности) и ожирение тяжелой степени. Риск возникновения ВТЭ также повышается с возрастом. Вопрос о возможной роли варикозного расширения вен в развитии ВТЭ остается спорным.
Риск возникновения ВТЭ может временно возрастать при длительной иммобилизации, после планового или экстренного хирургического вмешательства или тяжелой травмы. Вопрос о временном прекращении ЗГТ следует решать в зависимости от характера вмешательства и продолжительности иммобилизации.
С появлением симптомов тромботических нарушений или при подозрении на их возникновение лечение следует немедленно прекратить.
Артериальная тромбоэмболия
На основании клинических исследований было показано, что применение комбинации конъюгированных эквинных эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата (МПА) для непрерывного приема может быть связано с возможным ростом риска развития ИБС в течение первого года их применения и при продолжении лечения этот риск существенно не изменялся, а также существует рост риска развития инсульта на 30–40% при монотерапии эстрогенами или применении их в комбинации с МПА. Не установлено, является ли это фактором риска в результате применения других препаратов для ЗГТ или других способов применения, кроме перорального.
Рак молочной железы
Рост риска развития рака молочной железы у женщин, использовавших ЗГТ в течение нескольких, лет повышается с продолжительностью лечения. Эти факты могут быть связаны с более ранней диагностикой, биологическим действием ЗГТ на предварительно существующие опухоли или сочетанным действием этих факторов. Риск роста рака молочной железы отмечают в случаях задержки начала естественного менопаузального периода, приема алкогольных напитков или ожирения.
После прекращения употребления ЗГТ этот повышенный риск исчезает в течение нескольких лет.
Отмечают, что опухоли, выявленные у женщин, применяющих или недавно применявших ЗГТ, более дифференцированные, чем опухоли, выявленные у женщин, не применяющих ЗГТ. ЗГТ повышает плотность снимков при маммографических исследованиях, что может отрицательно влиять на оценку результатов радиологической диагностики рака молочной железы.
Рак эндометрия
Длительная монотерапия эстрогенами повышает риск развития гиперплазии или карциномы эндометрия. Можно предположить, что включение прогестагенов в схему лечения снижает этот повышенный риск. Дополнительное включение дроспиренона в схему лечения препятствует развитию гиперплазии эндометрия, обусловленной эстрогенами.
Опухоли печени
После применения гормональных препаратов, компоненты которых содержатся в препаратах для ЗГТ, в единичных случаях отмечают развитие доброкачественных, а еще реже — злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях эти опухоли приводили к внутрибрюшным кровотечениям, представляющим угрозу для жизни. При проведении дифференционной диагностики в случаях боли в верхней части живота, увеличении размеров печени или признаках внутрибрюшного кровотечения следует учитывать вероятность наличия опухоли печени.
Желчнокаменная болезнь
Эстрогены увеличивают литогенность желчи, поэтому некоторые женщины склонны к развитию желчекаменной болезни во время лечения эстрогенами.
Деменция
Результаты клинических исследований с применением препаратов, содержащих конъюгированные эквинные эстрогены, доказали повышение риска возможного развития деменции в случае, если лечение начато у женщин в возрасте 65 лет и старше. Риск можно снизить, если начать лечение в ранний менопаузальный период.
Прочие условия
Следует немедленно прекратить лечение, если впервые появляются мигренеподобные или частые и непривычно сильные головные боли, или при наличии других симптомов, являющихся вероятными признаками окклюзии сосудов головного мозга.
Не было установлено общей связи между применением ЗГТ и развитием клинической гипертензии. Сообщалось о небольшом повышении АД у женщин, получающих ЗГТ, однако клинически значимые случаи повышения давления отмечали редко. Если в отдельных случаях во время ЗГТ развивается стойкая клинически значимая гипертензия, следует рассмотреть вопрос отмены ЗГТ.
В зависимости от дозы дроспиренона Анжелик обладает способностью снижать АД у женщин с повышенным АД, в связи с этим может возникнуть необходимость изменения дозировки используемых гипотензивных средств. Нельзя ожидать соответствующих изменений АД у женщин с нормальным АД.
У пациенток с почечной недостаточностью может снижаться способность к выведению калия. Было установлено, что прием дроспиренона не влияет на концентрацию калия в сыворотке крови у пациенток с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. Риск развития гиперкалиемии теоретически возможен только у пациенток, у которых концентрация калия в сыворотке до начала лечения находилась на верхней границе контрольного диапазона, и дополнительно принимающих калийсберегающие препараты.
При незначительных нарушениях функции печени, в том числе при разных формах гипербилирубинемии, таких как синдром Дубина — Джонсона или синдром Ротора, необходимо тщательное наблюдение за пациентом, а также периодическое определение функции печени. При ухудшении показателей функции печени применение ЗГТ следует прекратить.
При рецидиве холестатической желтухи или холестатического зуда, отмечающиеся впервые во время беременности или предыдущего лечения половыми стероидными гормонами, необходимо немедленно прекратить ЗГТ.
Женщины с умеренно повышенным уровнем ТГ нуждаются в особом наблюдении. В подобных случаях использования ЗГТ может стать причиной дальнейшего роста уровня ТГ и угрозы риска развития острого панкреатита.
Хотя ЗГТ может влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, как правило, нет необходимости менять терапевтический режим для больных сахарным диабетом, использующих ЗГТ. Такие больные должны находиться под тщательным медицинским наблюдением.
У некоторых пациенток во время ЗГТ могут развиться нежелательные проявления эстрогенной стимуляции — патологическое маточное кровотечение. Частые или персистирующие патологические маточные кровотечения на протяжении лечения являются показанием для обследования состояния эндометрия.
Под влиянием эстрогенов фибромы матки могут увеличиваться в размерах, в связи с этим лечение необходимо прекратить.
Рекомендуется прекратить лечение, если во время терапии выявлен рецидив эндометриоза.
При подозрении на наличие пролактиномы перед началом лечения нужно исключить вероятность такого заболевания.
В некоторых случаях могут отмечать хлоазму, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. При прохождении курса ЗГТ женщинам, предрасположенным к возникновению хлоазмы, следует избегать пребывания на солнце или ультрафиолетового облучения.
Было установлено, что при применении ЗГТ могут возникать или обостряться перечисленные ниже состояния и заболевания. Хотя нельзя уверенно утверждать, что эти изменения непосредственно связаны с применением ЗГТ, необходимо тщательное наблюдение за пациентками, проходящими курс ЗГТ, и у которых выявлены следующие заболевания: эпилепсия; доброкачественная опухоль молочных желез; БА; мигрень; порфирия; отосклероз; системная красная волчанка; малая хорея.
Медицинское обследование/консультация
Перед началом или возобновлением ЗГТ нужно подробно изучить анамнез пациентки и провести физикальное обследование, принимая во внимание противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережения (см. ПРИМЕНЕНИЕ), и периодически повторять подобные обследования. Частота и характер обследований должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей пациентки. Обследованию подлежат, как правило, тазовые органы, включая стандартный цитологический анализ шейки матки, обследование брюшной полости, молочных желез, измерение АД.
Период беременности и кормления грудью. Препарат Анжелик не назначается в период беременности и кормления грудью. В случае наступления беременности во время лечения препаратом Анжелик его применение следует немедленно прекратить. Нет клинических данных о влиянии препарата Анжелик во время беременности. Результаты исследований, проведенные на животных, свидетельствуют об отрицательном воздействии препарата в период беременности и лактации. Потенциальный риск для человека неизвестен. По результам исследований не выявлено данных о тератогенном действии комбинации эстроген/прогестагена при их случайном применении во время беременности.
Небольшое количество дроспиренона выделяется с материнским молоком.
Влияние на способность управлять автотранспортными средствами и работать с механизмами: не отмечено.
Взаимодействия
Влияние других лечебных средств на Анжелик
Повышение клиренса половых гормонов вследствие индукции печеночных ферментов может снизить клиническую эффективность терапии и вызвать несвоевременное кровотечение. Такие свойства индуцировать ферменты печени были выявлены у гидантоинов, барбитуратов, примидона, карбамазепина и рифампицина, наличие этих особенностей также можно ожидать у окскарбазепина, топирамата, фельбамата и гризеофульвина. Механизм этого взаимодействия базируется на способности перечисленных препаратов индуцировать ферменты печени. Максимальную индукцию ферментов, как правило, определяют не ранее чем через 2–3 нед от начала применения и она сохраняется на протяжении 4 нед после прекращения приема препарата.
В единичных случаях во время сопутствующего приема некоторых видов антибиотиков (например пенициллиновой и тетрациклиновой групп) отмечали снижение уровня эстрадиола.
Основные метаболиты дроспиренона образуются без участия цитохром-Р450-зависимой системы. Поэтому маловероятно влияние ингибиторов этой системы на метаболизм дроспиренона. Однако другие ингибиторы СYP 3A4, такие как циметидин, кетоконазол и т.д., могут ингибировать метаболизм эстрадиола.
Чрезмерное потребление алкоголя во время ЗГТ может привести к повышению уровня циркулирующего эстрадиола.
Взаимодействие препарата Анжелик с другими лечебными средствами
Результаты исследований ингибирующих свойств in vitro, а также исследование взаимодействия in vivo, проведенные при участии добровольцев женского пола с использованием омепразола в качестве субстрата-маркера, показали, что дроспиренон не обнаруживает существенной склонности к взаимодействию с метаболизмом других лечебных средств.
Фармакодинамичное взаимодействие с гипотензивными препаратами и НПВП
У женщин, одновременно принимающих Анжелик и гипотензивные препараты, могут определять снижение АД.
Существует вероятность того, что комбинированный прием препарата Анжелик и НПВП или гипотензивных препаратов повышает концентрацию калия в сыворотке крови. Одновременное использование этих трех типов препаратов может обусловить небольшое повышение концентрации калия в сыворотке, более выраженное у пациенток с диабетом.
Влияние на результаты лабораторных исследований
Прием половых стероидных гормонов может влиять на результаты определенных лабораторных анализов, в том числе на биохимические параметры функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, показатели содержания в плазме белков-(носителей), таких как глобулин, связывающий половые гормоны и фракции липидов/липопротеинов, а также параметры коагуляции и фибринолиза. Изменения, как правило, в пределах допустимых норм. Прием препарата Анжелик не влияет на толерантность к глюкозе.
Передозировка
результаты исследований острой токсичности препарата не выявили существование риска острых побочных эффектов при случайном употреблении дозы, в несколько раз превышающей терапевтическую. В ходе клинических исследований отмечалась хорошая переносимость 100 мг дроспиренона и эстроген/прогестагенных препаратов, содержащих 4 мг эстрадиола. Передозировка может вызвать тошноту и рвоту, а также кровотечение отмены. Антидотов не существует, лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.