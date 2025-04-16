Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
632,56
Экономия при брони: -61,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
634,08
Экономия при брони: -32,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
645,97
Экономия при брони: -85,46 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
605,22
Экономия при брони: -44,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
622,20
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
611,35
Экономия при брони: -85,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
656,58
Экономия при брони: -92,38 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
635,44
Экономия при брони: -78,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
646,70
Экономия при брони: -87,03 грн