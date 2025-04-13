Киев (адрес не указан)
Доступно в 727 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70
Экономия при брони: -27,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
647,53
Экономия при брони: -98,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
615,91
Экономия при брони: -61,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
668,64
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
621,01
Экономия при брони: -94,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
646,39
Экономия при брони: -61,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн