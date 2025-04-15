Львов (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
647,86
Экономия при брони: -61,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -16,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
644,62
Экономия при брони: -58,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
592,80
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер