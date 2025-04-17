Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
640,89
Экономия при брони: -81,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
627,94
Экономия при брони: -96,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
623,69
Экономия при брони: -64,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
652,27
Экономия при брони: -99,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
613,42
Экономия при брони: -60,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
652,89
Экономия при брони: -70,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
631,66
Экономия при брони: -93,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн