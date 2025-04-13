Харьков (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
644,72
Экономия при брони: -47,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
652,17
Экономия при брони: -74,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
650,70
Экономия при брони: -84,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
640,34
Экономия при брони: -72,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер