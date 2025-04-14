Одесса (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
644,56
Экономия при брони: -52,11 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
632,01
Экономия при брони: -20,78 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
632,56
Экономия при брони: -51,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
652,36
Экономия при брони: -73,27 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
642,45
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
648,96
Экономия при брони: -33,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
634,46
Экономия при брони: -48,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер