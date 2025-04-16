Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
646,27
Экономия при брони: -74,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
601,73
Экономия при брони: -64,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
623,22
Экономия при брони: -87,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
621,74
Экономия при брони: -59,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,76
Экономия при брони: -81,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
639,05
Экономия при брони: -77,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
637,34
Экономия при брони: -65,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
645,11
Экономия при брони: -73,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
648,56
Экономия при брони: -77,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
643,00 грн