Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70
Экономия при брони: -30,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
646,13
Экономия при брони: -34,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
635,32
Экономия при брони: -75,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
611,30
Экономия при брони: -43,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн