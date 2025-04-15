Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
620,18
Экономия при брони: -37,99 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
595,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
595,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
590,00
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
610,41
Экономия при брони: -22,35 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
652,10
Экономия при брони: -71,81 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
612,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
634,71
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
661,96
Экономия при брони: -50,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
641,31
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
595,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой №28
Байер
633,73
Экономия при брони: -80,97 грн