Гик® (Gik) (168842) - инструкция по применению ATC-классификация
Гик инструкция по применению
Фармакологические свойства
средство, восполняющее дефицит калия. Способствует поддержанию должного внутри- и внеклеточного уровня калия, который является основным внутриклеточным ионом, играющим важную роль в клеточном метаболизме и регуляции различных функций организма. Ионы калия активируют многие цитоплазматические ферменты, регулируют внутриклеточное осмотическое давление, повышают тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, увеличивают продукцию адреналина надпочечниками, стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина. Снижают ЧСС, уменьшают сократительную активность, проводимость, автоматизм и возбудимость миокарда. В низких дозах калий расширяет коронарные сосуды, в высоких — сужает. Глюкоза является легкоусвояемым энергетическим субстратом и способствует проникновению калия в кардиомиоциты, повышая его внутриклеточную концентрацию.
Препарат устраняет электролитный дисбаланс в организме, улучшает обмен веществ в миокарде и его энергообеспечение, обладает противоаритмическими свойствами. Снижает повышенную чувствительность к сердечным гликозидам и уменьшает их кардиотоксические эффекты.
При инфузионном введении препарат поступает из крови внутрь клеток, в частности кардиомиоцитов, в форме ионов калия. Калий и глюкоза включаются в клеточный метаболизм. Выводится с мочой.
Показания Гик
аритмия, обусловленная гипокалиемией, в том числе при интоксикации сердечными гликозидами. Тяжелая гипокалиемия (концентрация калия в плазме крови менее 2,5 ммоль/л).
Применение Гик
режим дозирования устанавливается индивидуально под контролем ЭКГ и уровня калия в плазме крови. Как правило, взрослым назначают по 1–2 инфузии в сутки по 200 мл (по 1 г в пересчете на калия хлорид). Скорость введения — 20–30 капель в минуту.
Противопоказания
ОПН, ХПН, полная блокада сердца, гиперкалиемия, метаболические нарушения (ацидоз, гиповолемия с гипонатриемией), гипергидратация, сахарный диабет, нарушение обмена глюкозы, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
редко и при применении в высоких дозах — слабость, парестезии, парадоксальная реакция в виде увеличения количества экстрасистол.
Особые указания
с осторожностью назначают при нарушении AV-проводимости. Необходимо учитывать, что токсичность солей калия повышается при недостаточности надпочечников.
Взаимодействия
препарат улучшает переносимость сердечных гликозидов, что позволяет при необходимости одновременно вводить строфантин или препараты наперстянки. При нарушениях сердечного ритма, обусловленных гипокалиемией, для увеличения реполяризации клеток сердца к инфузионному р-ру препарата можно добавлять инсулин. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками и ингибиторами АПФ следует контролировать уровень калия в крови.
Передозировка
длительное время остается бессимптомной до тех пор, пока концентрация калия в плазме крови не достигнет высокого уровня (6,5–8 ммоль/л). Симптомы: боль в животе, апатия, мышечная слабость, парестезии, на ЭКГ регистрируется повышение амплитуды зубца Т, депрессия сегмента ST, расширение комплекса QRS. Лечение: парентеральное введение препаратов кальция, симптоматическая терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций, гемодиализ.
Условия хранения
при температуре 5–25 °С.