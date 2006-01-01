средство, восполняющее дефицит калия. Способствует поддержанию должного внутри- и внеклеточного уровня калия, который является основным внутриклеточным ионом, играющим важную роль в клеточном метаболизме и регуляции различных функций организма. Ионы калия активируют многие цитоплазматические ферменты, регулируют внутриклеточное осмотическое давление, повышают тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, увеличивают продукцию адреналина надпочечниками, стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина. Снижают ЧСС, уменьшают сократительную активность, проводимость, автоматизм и возбудимость миокарда. В низких дозах калий расширяет коронарные сосуды, в высоких — сужает. Глюкоза является легкоусвояемым энергетическим субстратом и способствует проникновению калия в кардиомиоциты, повышая его внутриклеточную концентрацию.

Препарат устраняет электролитный дисбаланс в организме, улучшает обмен веществ в миокарде и его энергообеспечение, обладает противоаритмическими свойствами. Снижает повышенную чувствительность к сердечным гликозидам и уменьшает их кардиотоксические эффекты.

При инфузионном введении препарат поступает из крови внутрь клеток, в частности кардиомиоцитов, в форме ионов калия. Калий и глюкоза включаются в клеточный метаболизм. Выводится с мочой.